فرمانده انتظامی شهرستان فریدونکنار از کشف سرقت طلاجات از یک منزل مسکونی و دستگیری سارق و مالخر اموال مسروقه در کمتر از ۲۴ ساعت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ محمود حسینزاده گفت: در پی اعلام وقوع سرقت از یک منزل مسکونی در فریدونکنار، بلافاصله موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پس از حضور در محل دریافتند از منزل شاکی ۲ قطعه دستبند طلا، یک گردنبند و ۲ ربعسکه طلا به سرقت رفته است.
فرمانده انتظامی فریدونکنار گفت: با بازبینی تصاویر دوربینهای مداربسته و انجام اقدامات فنی، هویت سارق شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.
سرهنگ حسینزاده تصریح کرد: متهم در ادامه تحقیقات، مالخر اموال مسروقه نیز شناسایی و دستگیر شد و بخشی از اموال مسروقه از وی کشف گردید.
وی با اشاره به معرفی متهمان به مرجع قضایی تأکید کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و اقدامات مستمر انتظامی، اجازه نخواهد داد سارقان و مالخران آرامش شهروندان را خدشهدار کنند.