به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر مشهد گفت: در سال ۱۴۰۰ بودجه بخش ورزش هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال بود که اکنون این میزان ۱۱ و نیم برابر شده است.

سید حسین علیزاده امروز در صد و شصت و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد افزود: این کمیسیون در شورای شهر از سال ۱۴۰۰ فعال شده است.

وی اضافه کرد: وظیفه شورای شهر سیاست‌ گذاری و بودجه‌ ریزی است اما باید بررسی شود این بودجه چه میزان توسط شهرداری عملیاتی شده است.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد اظهار کرد: سرمایه‌ گذاری در حاشیه شهر به خصوص در بخش ورزش معضلات اجتماعی را کاهش می‌ دهد از این رو نسبت به موضوعات اجتماعی باید رویکرد ویژه داشته باشیم.

علیزاده ادامه داد: ورزش مشهد و استان با تهدیدهایی روبرو است که بی ثبات مدیریتی از مهمترین آن‌ ها است و در این راستا باید با هم افزایی برای پیشرفت ورزش در این شهر برنامه‌ ریزی شود.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد نیز در این نشست گفت: گسترش فرهنگ ورزش به خصوص ورزش همگانی، رویکرد شورای شهر است و در این دوره برنامه گسترده‌ ای برای گسترش ورزش در محلات و توسعه زیرساخت‌ ها اجرا شد.

حسن موحدیان افزود: در کنار ورزش همگانی، حمایت از ورزش قهرمانی و قهرمانان نیز مورد تاکید است.

وی اضافه کرد: هفته «تربیت بدنی و ورزش» نیز از امروز آغاز شده است و تلاش می‌ شود با برنامه‌ ریزی منسجم زمینه شور و نشاط اجتماعی را در این کلانشهر فراهم کنیم.

نقش نظارتی خود را پررنگ‌ تر می‌ کنم

سخنگو شورای اسلامی شهر مشهد نیز اظهار کرد: بارها در موضوعات مختلف تذکرهایی به شهردار این کلانشهر داده شده و تا پای استیضاح نیز پیش رفته‌ ایم اما باز مصلحت اندیشی شده است.

موسی الرضا حاجی بگلو افزود: در خصوص نقش نظارتی بر مدیریت شهری تهدید شده‌ ایم اما نه تنها باکی نیست بلکه نظارت‌ های خود را پررنگ تر می‌ کنیم.

وی اضافه کرد: شهرداری تسهیلاتی از بانک‌ های مختلف دریافت می‌ کند که باید مشخص شود این تسهیلات با چه عنوانی اخذ و کجا هزینه می‌ شود.

در این مراسم از «احمد محمدنژاد جوان» نایب قهرمان مسابقات کشتی جهان تجلیل شد.

این کشتی گیر ملی پوش مشهدی در رقابت های جهانی «زاگرب» در کرواسی موفق شد با کسب چهار برد متوالی مقابل رقبای سرسخت خود از کشورهای اکوادور، آذربایجان، اوکراین و کره شمالی به دیدار نهایی راه پیدا کند و در دیدار پایانی در رقابتی نفس گیر نتیجه را به «زائور اوگویف» کشتی‌ گیر نامدار روسیه و دارنده مدال طلای المپیک واگذار کرد و به مدال نقره رسید.