مجتمع معدنی صنعتی فسفات اسفوردی در شش‌ماه نخست امسال با استخراج بیش از ۱۰۷ هزار تن ماده معدنی و افزایش ۳ درصدی در تولید کنسانتره، مسیر توسعه تولید را ادامه داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، تولید کنسانتره فسفات در مجتمع معدنی صنعتی فسفات اسفوردی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ با افزایش ۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه شد.

مجتمع معدنی صنعتی فسفات اسفوردی از ابتدای فروردین تا پایان شهریور، ۴۲ هزار و ۲۳۰ تن کنسانتره فسفات تولید کرده است. این در حالی است که میزان تولید این مجتمع در مدت مشابه سال گذشته، ۴۱ هزار و ۱۱ تن بوده است.

بر اساس این گزارش، میزان تولید محقق‌شده نسبت به برنامه‌ریزی انجام‌شده (۲۹ هزار و ۵۵۰ تن) نیز ۴۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین، این مجتمع در ۶ ماه نخست امسال موفق به استخراج ۱۰۷ هزار و ۴۱۰ تن ماده معدنی شد. میزان تولید کنسانتره در شهریور امسال نیز ۷ هزار و ۱۱ تن ثبت شده است که در مقایسه با رقم ۷ هزار و ۱۳ تن شهریور سال گذشته، تفاوت چندانی ندارد.

مجتمع معدنی صنعتی فسفات اسفوردی بافق، از زیرمجموعه‌های شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، در ۳۵ کیلومتری جاده بافق–بهاباد در استان یزد واقع شده است.