نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان گفت: ایجاد ۷ هزار و ۷۰۰ هکتار جنگل‌کاری و بذرکاری در اراک و شازند، از حوالی نیروگاه اراک آغاز شده و تا تالاب میقان اراک ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نادر قلی ابراهیمی نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان در کارگروه دالان سبز با بیان این مطلب افزود: ۷ هزار و ۷۰۰ هکتار جنگل‌کاری و بذرکاری در اراک و شازند و از حوالی نیروگاه اراک آغاز شده و تا تالاب میقان اراک ادامه دارد که باید ظرف سه سال ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه درختکاری از راه‌های کاهش آلودگی هوای اراک است افزود: از نیاز‌های شهر صنعتی اراک ایجاد فضای سبز است که دالان سبز می‌تواند به بسیاری از دغدغه‌ها در این زمینه پاسخ دهد.

عبدالحسین محمدی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی هم با بیان اینکه مسئولیت اجرای این دالان با این اداره است گفت: این طرح با مشارکت مردم و نهاد‌های مختلف به اجرا در می‌آید و می‌تواند موجب افزایش آگاهی عمومی در مورد مسائل زیست‌محیطی شود.

وی افزود: طرح به صورت فازبندی اجرا می‌شود و فاز نخست شامل ۷ هزار و ۲۰۰ هکتار بذرکاری در منطقه ضامنجان اراک است. اجرای طرح با همکاری نهاد‌های مختلف از جمله اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی، شهرداری اراک و صنایع آلاینده انجام می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی گفت: در طرح دالان سبز اراک حدود ۴۵ هزار هکتار از اراضی این شهر مورد مطالعه قرار گرفته است که از این میزان می‌توان در مساحت ۷ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی اطراف شهر اراک می‌توان بذر‌کاری و حدود ۵۰۰ هکتار بحث درختکاری انجام داد.

وی از کاشت گونه‌هایی از درختان خبر داد که نیاز آبی کمی دارند و مناسب با زیست اراک و شازند هستند.

در این نشست نمایندگان دستگاه‌های استان به طرح دیدگاه‌های خود در مورد دالان سبز پرداختند.