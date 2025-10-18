پخش زنده
معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و برورش استان یزد: همزمان با سراسر کشور و به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، المپیاد ورزشی درونمدرسهای در استان یزد آغاز شد.
وی افزود: در این المپیاد، حدود ۳۰۰ هزار دانشآموز یزدی در ۲۰ رشته ورزشی آموزشگاهی با یکدیگر رقابت میکنند و نفرات برتر، نماینده استان یزد در مسابقات کشوری دانشآموزان خواهند بود.
معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و برورش استان یزد گفت: این برنامه در راستای سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش و با هدف افزایش نشاط، تحرک بدنی و پیشگیری از چاقی دانشآموزان برگزار میشود.