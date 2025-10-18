چهل و هشتمین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم با شعار «قرآن، کتاب وحدت» با حضور نخبگان قرآنی استان‌های مختلف کشور امروز شنبه ۲۶ مهر ماه در سنندج آغاز شد و تا پنجم آبان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، آیین افتتاحیه این دوره از مسابقات با حضور جمع زیادی از مسئولان استانی و کشوری، حافظان، قاریان و قرآن دوستان در مجتمع فرهنگی و هنری فجر سنندج آغاز شد.

شرکت کنندگان در این مسابقات از امروز به مدت ۱۰ روز در رشته‌های حفظ۲۰جزء، حفظ کل، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، اذان، دعا خوانی، همخوانی و همسرایی در ۲ بخش خواهران و برادران با هم به رقابت می‌پردازند.

نماینده ولی فقیه در کردستان در این آیین گفت: قرآن کریم راهنما و راهگشای مسلمانان در تاریکی و ظلمات است و دشمنان از ترویج آموزه‌های قرآنی هراس دارند.

حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی در افتتاحیه چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قران کریم در سنندج اظهار کرد: کشور ما کشوری قرآنی است و بی شک در جنگ‌ها، تحریم‌ها و قطعنامه‌هایی که بر ما تحمیل می‌شود، تمسک به قرآن راهگشا خواهد بود.

وی افزود: قرآن در تاریکی‌ها نور است و همراهی با این کتاب آسمانی و تمسک به آموزه‌های آن در مقاطع مختلف راه را بر ما باز می‌کنند و اگر همه دنیا برعلیه ما باشند، قرآن به ما راه را نشان می‌دهد.

نماینده ولی فقیه در کردستان یادآور شد: اگر تمام دنیا بر علیه این کشور توطئه کنند با پناه بردن به قرآن می‌توانیم در مقابل این توطئه‌ها بایسیتم و بی شک در پرتو کلام الهی و به فضل پروردگار ایمن خواهیم ماند.

استاندار کردستان نیز گفت: میزبانی این استان از مسابقات سراسری قرآن کریم، زمینه‌ساز وحدت و اتحاد بیشتر میان شیعه و سنی خواهد شد.

آرش زره‌تن لهونی در افتتاحیه چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در سنندج با بیان اینکه کردستان استانی فرهنگی است و مردمان این دیار علاقمند به قرآن، پیامبر و اهل بیت (ع) هستند، اظهار کرد: قرآن کتاب وحدت و کردستان هم سرزمین انسجام و برادری است.

وی افزود: در این استان از گذشته‌های دور تا امروز شیعه و سنی در کنار هم زندگی کرده‌اند و این وحدت همواره در میان آنان وجود داشته و بعد از انقلاب نیز محکم‌تر شده است.

استاندار کردستان با اشاره به میزبانی این دوره از مسابقات سراسری قرآن، ادامه داد: این برنامه و حضور ۱۰ روزه نخبگان و قاریان قرآنی در استان وحدت و انسجام میان شیعه و سنی را تقویت خواهد کرد و نخبگان قرآنی بیشتر با تاریخ، فرهنگ و وحدت این دیار آشنا می‌شوند.

زره‌تن لهونی با تقدیر از کسانی که در انتخاب استان به عنوان میزبان این مسابقات نقش داشتند، افزود: در استان کردستان چند قرآن تاریخی وجود دارد که شاخص‌ترین آنها قرآن نگل است و مردم با حساسیت ویژه‌ای از این قرآن‌ها نگهداری می‌کنند، ضمن اینکه وجود این قرآن‌های تاریخی موجب جذب گردشگران مذهبی به این استان شده است.

وی با بیان اینکه با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در این ایام جشنواره قرآن نگل هم برگزار خواهد شد، ابراز امیدواری کرد، خروجی این برنامه‌ها به گونه‌ای باشد که عمل به قرآن در جامعه اسلامی بیشتر شود.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری نیز در این آیین اظهار کرد: امروز به برکت نظام جمهوری اسلامی هزاران قاری قرآن در کشور و در استان کردستان وجود دارد و بی شک این کلام الهی از مساوات، انسانیت و کرامت انسانی دفاع می‌کند.

ماموستا فایق رستمی ادامه داد: قرآن سرشار از رحمت، برکت و مغفرت برای بشریت است و علاوه بر یک کتاب دینی، به عنوان یک منبع مهم در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی سیاسی و همه ابعاد زندگی کاربرد دارد.

امام جمعه سنندج با تاکید بر نقش قرآن در هدایت انسان‌ها به سمت ایمان و وحدت، گفت: قرآن تنها یک کتاب دینی نیست، بلکه به عنوان یک منبع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، همه ابعاد زندگی بشر را شامل می‌شود.

وی با بیان اینکه مردم استان کردستان ارادت خاص و ویژه‌ای به کلام الهی و پیامبر و خاندان عصمت و طهارت (ع) دارند و میزبانی از کلام نور افتخاری بزرگ برای همه است، افزود: همه ما باید تلاش کنیم قرآن را در زندگی خود ساری و جاری کرده و جوانان و نوجوانان را نیز به سمت این کلام الهی سوق دهیم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کردستان نیز گفت: کردستان استانی قرآن دوست است و قرآن مورد زیارت مردم قرار می‌گیرد و بیش از ۱۰ مکان زیارتی در این استان متعلق به نگهداری قرآن‌های تاریخی است.

حجت‌الاسلام محمد کاروند با بیان اینکه میزبانی از این مسابقات کشوری قرآن کریم افتخاری برای مردم استان کردستان است، افزود: از چند ماه پیش کمیته‌های مختلف برای میزبانی بهتر از این رویداد بزرگ ملی تشکیل شده است.

به گفته وی، از ماه ربیع ۱۰۰ محفل قرآنی در استان برگزار شده و در این ۱۰ روز برگزاری مسابقات هم ۱۰۰ محفل دیگر با حضور قاریان برجسته در نقاط مختلف روستایی و شهری استان برگزار خواهد شد.