به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دادستان عمومی و انقلاب گلبهار گفت: با توجه به وقوع حادثه سقوط خودروی حامل گردشگران در محدوده روستای فریزی، کارگروه ویژه ای از طرف دادستانی برای بررسی وضعیت ایمنی محل سانحه و ارزیابی سهم تقصیر احتمالی سایر عوامل موثر در وقوع این حادثه تشکیل شده است.

عباس درودی نیا افزود: کارشناسان پلیس راه ضروری است عوامل موثر و مقصر در وقوع حادثه را بدون هیچ اغماضی شناسایی و برای تعقیب به مراجع قانونی معرفی کنند.

درودی نیا اضافه کرد: با توجه به اینکه این تصادف از موضوعات شامل حقوق عامه است و برای پیشگیری از وقوع جرم در آینده، موضوع را با قاطعیت پیگیری خواهد کرد.

در حادثه سقوط یک دستگاه مینی بوس به دره‌ که دیشب در شهرستان گلبهار رخ داد، یک نفر جان باخت و ۱۹ نفر مصدوم برجا گذاشت.