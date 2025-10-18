پخش زنده
همزمان با آغاز هفته تربیت بدنی و ورزش، المپیاد ورزشی درونمدرسهای در آموزش و پرورش ناحیه ۳ اهواز افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، همزمان با گرامیداشت هفته تربیت بدنی، آیین افتتاحیه المپیاد ورزشی درونمدرسهای با حضور روحالله دانشی مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه اهواز و آقای سیاحی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اهواز برگزار شد.
در این مراسم روحالله دانشی با اشاره به اهمیت ورزش و سلامتی برای دانشآموزان، اظهار داشت: «ورزش و سلامتی نیاز همه دانشآموزان است، بنابراین گسترش اینگونه برنامهها در مدارس به سطح سلامت جامعه کمک خواهد کرد.
وی افزود: امیدواریم شاهد گسترش ورزشهای قهرمانی و پرورش قهرمانان ورزشی در جامعه باشیم.
مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه اهواز خاطرنشان کرد: این برنامههای ورزشی در رشتههای مختلف، این هفته در تمامی مدارس ناحیه سه اهواز برگزار میشود.
در ادامه سیاحی رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان اهواز نیز با قدردانی از دستاندرکاران برگزاری المپیاد، اعلام کرد: «این اداره نیز در کنار آموزش و پرورش، به دنبال توسعه فعالیتهای ورزشی و پرورش قهرمانان ورزشی است.»
این المپیاد با هدف ترویج فرهنگ ورزش، نشاط و سلامتی در بین دانشآموزان و شناسایی استعدادهای ورزشی در مدارس ناحیه سه اهواز در حال برگزاری است.