به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بابک علیزاده، اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری، ۶۹۲ درخواست بازرسی دریافت و ۶۸۷ مورد آن انجام شده است.

وی با اشاره به عملکرد حوزه تست‌های فنی گفت: در این مدت، عملیات تست مقاومت و نشتی در مجموع بر روی ۳۳۲ هزار و ۶۷۳ متر از خطوط گاز استان انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش اندکی داشته است.

علیزاده افزود: در بخش تست‌های نشتی زیرزمینی، امسال ۴۰۷ مورد تست انجام گرفته که نسبت به مدت مشابه پارسال حدود دو برابر افزایش یافته است.

رئیس بازرسی فنی شرکت گاز استان ادامه داد: در شش‌ماهه نخست سال‌جاری، بیش از ۱۴۶۰ کیلومتر از خطوط گازدار استان نیز مورد عملیات نشتی‌یابی شبکه قرار گرفته است.

وی همچنین از بازرسی ۱۴۷ ایستگاه تقلیل فشار و ۸۵ ایستگاه حفاظت از زنگ در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف افزایش ضریب ایمنی، پایداری و اطمینان از سلامت شبکه گاز استان انجام شده است.

علیزاده در پایان بر تداوم برنامه‌های نظارتی و پایشی تأکید کرد و افزود: تلاش همکاران ما در بازرسی فنی این است که با رصد دقیق و مستمر، شبکه گاز آذربایجان‌غربی بدون حادثه و با بیشترین پایداری در خدمت مردم استان باشد.