به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت: ۵۴۴ نخبه ورزشی با کسب موفقیت‌های چشمگیر در مسابقات آسیایی، کشوری و استانی در صدر افتخارات مددجویان اصفهان قرار دارند.

کریم زارع افزود: نخبگان ورزشی زیر پوشش این نهاد در رشته‌های فوتبال، کاراته، شطرنج، کشتی آزاد و فرنگی، آمادگی جسمانی، دومیدانی، فوتسال، والیبال، وزنه برداری، تکواندو، ووشو و سایر رشته‌های رزمی فعال هستند و بخش مهمی از افتخارات ملی را برای استان رقم زده‌اند.

وی با اشاره به اینکه، کمیته امداد با هدف حمایت از استعداد‌های برتر و فراهم‌سازی بستر رشد و ارتقای نخبگان، برنامه‌های مختلف حمایتی را در دستور کار دارد، ادامه داد: در این راستا، کمک‌های بلا عوض برای رفع نیاز‌های خانواده و فرد نخبه تا سقف ۳۰ میلیون تومان، کمک‌هزینه‌های تشویقی تا سقف هفت میلیون تومان و تسهیلات قرض‌الحسنه مناسب با سطح نخبگی تا سقف ۵۰ میلیون تومان با تأیید کارگروه‌های استانی و تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان با تأیید مرکز به نخبگان پرداخت می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت: استعداد‌های برتر مددجویی در سه سطح دسته‌بندی می‌شوند و بر اساس سطح نخبگی، به مدت دو سال می‌توانند با ارائه مدارک معتبر از فدراسیون‌های ورزشی یا تایید اداره‌کل تربیت‌بدنی استان، از خدمات این نهاد بهره‌مند شوند.

وی همچنین با بیان اینکه مساعدت خیران و حامیان برای پیشبرد اهداف طرح‌های حمایتی این نهاد در توانمندسازی نخبگان موثر است، گفت:پرداخت کمک‌هزینه‌های بلاعوض و تشویقی به نخبگان، با توجه به پیشرفت و ارتقای سطح آنان، سالانه بازنگری و به‌روزرسانی می‌شود تا شرایط رشد پایدار و حضور مؤثرتر این افراد در رقابت‌های ملی و بین‌المللی فراهم شود.