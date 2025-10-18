قشلاق تپه‌سی، محوطه‌ای باستانی در شهرستان بیله‌سوار که میان دو منطقه فرهنگی مهم، یعنی قفقاز و مرکز فلات ایران قرار دارد. قشلاق تپه‌سی یکی از معدود محل‌های زندگی مردم در دوران نوسنگی در استان است که روی تپه‌ای طبیعی ساخته شده است.

به گزارش برگزاری صداوسیما مرکز اردبیل مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل در بازدید از کاوش باستان‌شناسی در تپه تاریخی بی باغلی قشلاق در شهرستان بیله‌سوارگفت: طبق نتایج کاوش انجام شده تپه بی‌باغلی قشلاق مربوط به دوره نوسنگی است و مطالعه در این تپه تاریخی می‌تواند به تکمیل گاه‌نگاری باستان‌شناسی و تعیین توالی فرهنگی پیش از تاریخ در استان اردبیل کمک کند.

جلیل جباری افزود: منطقه شمال غرب ایران از نظر مطالعات باستان‌شناسی به دلیل توالی دوره‌های پیش از تاریخ دارای اهمیت خاصی است که متاسفانه تاکنون به اندازه کافی به آن پرداخته نشده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: یکی از دلایل اهمیت این منطقه نیز تلاقی قفقاز و مرکز فلات ایران است و اداره کل میراث‌فرهنگی استان اردبیل به دلیل نبود مطالعات کافی، کاوش‌ها و پژوهش‌های باستان‌شناسی در این منطقه را در اولویت خود قرار داده است.

وی ادامه داد: کاوش باستان‌شناسی در تپه تاریخی بی باغلی شهرستان بیله‌سوار از ۲۶ شهریور آغاز شده و تا آخر مهر ادامه دارد که در ادامه نیز مطالعه آثار به دست آمده از این محل انجام خواهد شد.