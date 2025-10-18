به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه المیادین، جنبش حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد، حملات روزافزون اشغالگران و صهیونیست‌ها در کرانه باختری، اراده مردم ما و پایداری آنها را در سرزمین هایشان در هم نخواهد شکست. حملات اشغالگران و صهیونیست‌ها، آتش خشم را شعله ورتر خواهد کرد و دامنه آن را در کرانه باختری گسترش خواهد داد. ما از ملت فلسطین می‌خواهیم به قیام‌های مردمی ادامه دهند و با همه توان با حملات صهیونیست‌ها به روستا‌ها و شهر‌های کرانه باختری مقابله کنند.