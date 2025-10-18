پخش زنده
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به حضور ۵۰۰ عضو هیات علمی در این دانشگاه گفت: به منظور جذب نیروی انسانی متخصص در تلاش هستیم که مسیر تبدیل وضعیتهای اعضای هیات علمی را تسریع کنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر عباس سروش در شانزدهمین گردهمایی اعضای هیات علمی دانشگاه ، ارتقای جو نشاط و روابط صمیمانه در دانشگاه بین دانشجویان ، استادان و کارکنان و فضای مطبوع و جذاب کالبدی دانشگاه را از اولویتهای این دانشگاه دانست و گفت: بهبود فضا و ورودیهای دانشگاه، افزایش ساعات ورودی و خروج (درب ولیعصر)، پیشبینی سردر برای ورودی ولیعصر ، ترویج ورزش در میان دانشجویان ، استادان و کارکنان و برگزاری مسابقات ورزشی، فناورانه و علمی بین دانشجویان از جمله برنامههای در دستور کار ما برای تحقق اولویتهای دانشگاه است.
وی تعداد اعضای هیات علمی این دانشگاه در سال ۹۶ را ۵۵۷ نفر و در حال حاضر را ۵۰۰ نفر بیان کرد ، گفت: در ۴ ماه اخیر ۲۰ نفر جذب و ۱۳ نفر تبدیل وضعیت شدند.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دریا، صنایع دفاعی، صنایع مربوط به خودرو، ابررایانه و پردازش سریع، حکمرانی دیجیتال، هوش مصنوعی، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را محورها و زمینههای پژوهشی این دانشگاه ذکر کرد و گفت: رسالت این دانشگاه بر ترویج نگرش علمی و حرفهای به مسایل و چالشهای صنعت و جامعه و ارائه راهکارهای علمی استوار است.
وی با تاکید بر تسریع فرآیند جذب و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی، و تلاش برای یافتن منابع مالی متنوع و افزایش آن و کمک مالی بیشتر به دانشگاهیان خاطر نشان کرد: حکمرانی متواضعانه همراه با تعامل، توجه بیشتر به وضعیت و مشکلات روحی، خانوادگی، و آموزشی دانشجویان، ترویج ورزش همگانی و قهرمانی بین دانشجویان، توجه ویژه به کیفیت در آموزش و پژوهش، بینالمللی شدن (کیفی) دانشگاه و کم کردن فاصله بین مدیریت ستاد و مدیریت صف از برنامههای این دانشگاه به شمار میرود.