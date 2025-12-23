پخش زنده
امروز: -
مواد رادیو اکتیو و تبدیل آن به رادیو دارو با تکیه بر توان متخصصان داخلی موجب شده روند درمان ۹۰ درصد از بیماران سرطانی بهبود و امید به زندگی آنها افزایش یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، متخصصان درمان سرطان و پزشکان فیزیک هستهای میگویند دستیابی به این موفقیتها در حالی است که دهه اول انقلاب مواد رادیو اکتیو و رادیو داروها به طور کامل وارداتی بود و چنانچه مشکلی در ورورد این مواد به کشور پیش میآمد بخشهای تشخیصی و درمانی تعطیل میشد.
اما امروز با همت و دانش متخصصان بومی مواد رادیو اکتیو در داخل کشور تولید و بسته به نیاز تشخیص و یا درمان بیماران تبدیل به رادیو دارو میشود.
در بنیاد نیکوکاری راه آسمان در سمنان که یکی از مجهزترین و پیشرفتهترین مراکز تشخیصی پزشکی هستهای در شرق کشور است؛ با استفاده از رادیو داروها روزانه به ۱۵ نفر برای تشخیص بیماریهای مختلف خدمات ارائه میشود.
این مجموعه با تلاش خیران اداره میشود و در مدت هفت سال فعالیت آن در سمنان به ۱۸ هزار نفر در زمینه اسکنهای هستهای و تشخیصی خدمات ارائه شده است.
در بخش درمان سرطان بیمارستان کوثر سمنان هم بیماران سرطانی در قسمتهای پرتو درمانی، براکی تراپی و ید درمانی با استفاده از رادیو داروها با تجویز و طبابت متخصصان درمان میشوند.