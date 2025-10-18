پخش زنده
امروز: -
معاون سلامت اجتماعی بهزیستی همدان گفت: در حال حاضر ۲۰۰ والد متقاضی پذیرش فرزند در استان هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، زهره بختیاری افزود: شرایط فرزند خواندگی آسانتر از سالهای قبل شده است و والدین متقاضی باید در سامانه فرزند خواندگی سازمان بهزیستی ثبت نام کنند.
او تأکید کرد: حدود یک سال زمان میبرد تا فرایند کامل تحویل فرزند به والدین جدید انجام شود.
این کودکان چشم انتظارند و هر لبخند و نگاهشان نوید آغاز زندگی تازهای را میدهد.
.۲۰ کودک زیر ۳ سال چشم انتظار نگاهی نو، خانهای نو و فردایی نو هستند.