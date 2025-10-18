به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، زهره بختیاری افزود: شرایط فرزند خواندگی آسان‌تر از سال‌های قبل شده است و والدین متقاضی باید در سامانه فرزند خواندگی سازمان بهزیستی ثبت نام کنند.

او تأکید کرد: حدود یک سال زمان می‌برد تا فرایند کامل تحویل فرزند به والدین جدید انجام شود.

این کودکان چشم انتظارند و هر لبخند و نگاهشان نوید آغاز زندگی تازه‌ای را می‌دهد.

.۲۰ کودک زیر ۳ سال چشم انتظار نگاهی نو، خانه‌ای نو و فردایی نو هستند.