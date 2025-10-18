با همتِ بنیاد برکت، همایش کارآفرینان با عنوانِ برکت آفرینی، برای معرفیِ مسیرهای تازه در کسب و کارهای خرد، در اردبیل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل معاون اشتغال بنیاد برکت کشور در همایش کارآفرینان با عنوانِ برکت آفرینی در اردبیل گفت: نوآوری‌های فنی و اجتماعی می‌توانند به سرعت کسب‌وکارها را در این استان بهبود بخشند و به توسعه اقتصادی کمک کنند.

مرتضی نیازی ، با اشاره به اهمیت کارآفرینی و راه‌اندازی کسب‌وکارهای نوین، افزود: در این همایش به دو موضوع اصلی خواهیم پرداخت نخست راه‌اندازی کسب‌وکار و نوآوری‌ها و نقش آن‌ها در موفقیت کسب‌وکارها و دوم خدمات بنیاد برکت و تازه‌ترین برنامه‌های حمایتی این بنیاد برای کارآفرینان.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین چالش‌های کارآفرینان در آغاز کار، تأمین سرمایه است، اظهار کرد: تحقیقات انجام شده توسط یک شرکت معتبر نشان داده که تأمین مالی تنها یکی از عواملی است که باید به آن توجه کنیم. در تحقیقاتی که در سطح کشور انجام شده، عوامل دیگری نیز برای موفقیت کسب‌وکار مطرح شده است.

نیازی درباره عوامل کلیدی در راه‌اندازی کسب‌وکار، از جمله زمان‌بندی صحیح و انتخاب تیم مناسب، گفت: ۴۲ درصد از موفقیت یک کسب‌وکار به زمان‌بندی صحیح و ورود به بازار در زمان مناسب بستگی دارد. برای مثال، ممکن است یک ایده عالی و منابع مالی کافی داشته باشیم، اما اگر نتوانیم در زمان درست وارد بازار شویم، کسب‌وکار ما شکست خواهد خورد.

وی در ادامه به اهمیت تیم‌سازی و مدیریت اجرایی اشاره و اظهار کرد: برای موفقیت کسب‌وکار، به‌ویژه در مراحل اولیه، داشتن تیم مناسب و مشاوره‌های تخصصی در زمینه‌های مختلف همچون مالی، منابع انسانی و ساختار سازمانی ضروری است.

نیازی با تأکید بر نقش بنیاد برکت در حمایت از کارآفرینان، گفت: بنیاد برکت به‌عنوان یک نهاد حمایتی، آماده است تا از ایده‌ها و کسب‌وکارهای جدید در تمامی مراحل رشد و توسعه حمایت کند. ما از جوانان با ایده‌های نو و تیم‌های کارآمد حمایت می‌کنیم تا آن‌ها بتوانند کسب‌وکارهای خود را به‌طور پایدار و موفق توسعه دهند.

وی همچنین به اهمیت نوآوری و فناوری در کسب‌وکارها اشاره و اظهار کرد: امروزه استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی می‌تواند تفاوت زیادی در موفقیت کسب‌وکارها ایجاد کند. اگر از این فناوری‌ها استفاده نکنیم، احتمال شکست کسب‌وکارها افزایش می‌یابد.

نیازی با اشاره به پتانسیل‌های استان اردبیل، گفت: استان اردبیل با ظرفیت‌های زیادی که دارد، می‌تواند تحولی بزرگ در سطح کشور ایجاد کند.

نیازی به حمایت‌های مالی بنیاد برکت از کسب‌وکارهای نوآور اشاره و تاکید کرد: ما از کسب‌وکارهای نوآورانه که قادر به حل مشکلات جامعه باشند، حمایت می‌کنیم. میزان این حمایت می‌تواند تا ۲۰ میلیارد تومان باشد.

وی از کارآفرینان خواست تا از طریق سایت بنیاد برکت برای دریافت مشاوره و درخواست‌های خود اقدام کنند. مشاوره‌های بنیاد به‌طور رایگان و با کمترین هزینه ممکن به کارآفرینان ارائه می‌شود.

معاون اشتغال بنیاد برکت در پایان سخنان خود، داشتن اراده را یکی از اصلی‌ترین عوامل موفقیت در ایجاد و توسعه کسب‌وکارها دانست و گفت: جوانان استان اردبیل با اراده قوی می‌توانند نقش مهمی در توسعه اقتصادی استان و کشور ایفا کنند.

بهروز خلیلی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل نیزبا اشاره به موقعیت ویژه استان اردبیل در سطح کشور گفت: استان اردبیل جزء ۱۰ استان برتر کشور از لحاظ امنیت سرمایه‌گذاری است، همچنین، این استان از لحاظ ژئوپولتیک جزء شش استان برتر کشور قرار دارد که دسترسی به بازارهای جهانی، مرزهای مشترک و زیرساخت‌های حیاتی مانند آب، برق و گاز از جمله عواملی هستند که استان اردبیل را در موقعیت بسیار مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری قرار داده است.

وی افزود: استان اردبیل از نظر نیروی انسانی متخصص نیز وضعیت خوبی دارد. طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی استان ۴۸ درصد است که رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین نرخ بیکاری استان از ۱۳.۳ درصد به ۹.۷ درصد کاهش یافته و در تابستان گذشته به ۸.۸ درصد رسید.

معاون اقتصادی استانداری اردبیل با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه اشتغال در استان گفت: یکی از مشکلات عمده استان در زمینه اشتغال، ایجاد فرصت‌های شغلی برای گروه‌های خاص است. بیشترین نرخ بیکاری در استان در بین بانوان و فارغ‌التحصیلان مشاهده می‌شود. شغل‌های مناسب برای این گروه‌ها در استان کم و این چالشی است که نیاز به توجه ویژه دارد.

خلیلی افزود: بر این اساس، کارآفرینان و تمامی بخش‌های کشور می‌توانند در این زمینه به استان اردبیل کمک کنند.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی استان اظهار کرد: استان اردبیل در کشاورزی در کشور جزء شش استان برتر کشور در منابع آبی است. با ۱.۸ میلیارد مترمکعب منابع آبی، استان اردبیل توانایی تولید چهار درصد از محصولات کشور را دارد.

خلیلی همچنین با اشاره به پتانسیل‌های گردشگری استان گفت: استان اردبیل جزو ۹ استان آمایش سرزمین گردشگری کشور است و بیش از هزار و ۸۰۰ مرکز تاریخی، فرهنگی و جاذبه‌های طبیعی دارد. همچنین، ۱۱۰ چشمه آبگرم معدنی و جاذبه‌های درمانی در استان وجود دارد که می‌تواند در جذب گردشگر و توسعه این صنعت موثر باشد.

معاون اقتصادی استانداری اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود به تغییرات ماهیت کسب‌وکارها اشاره و اظهار کرد: امروزه، ۴۹.۹ درصد از کسب‌وکارها به بسترهای آنلاین و مجازی منتقل شده‌اند که دیگر نیازی به منابع طبیعی مانند آب، برق و گاز ندارند. تنها چیزی که برای موفقیت این کسب‌وکارها نیاز است، تکنولوژی و ایده‌های نوآورانه است.

وی با اشاره به وضعیت فناوری در کشور افزود: در حال حاضر، سهم فناوری در تولید ناخالص ملی کشور ما کمتر از پنج درصد است، در حالی که در کشورهای پیشرفته مانند هند و چین این سهم به طور قابل توجهی بیشتر است. هندوستان سال گذشته از محل انتقال فناوری و صدور دانش فنی ۲۰ میلیارد دلار درآمد کسب کرده است، در حالی که چین ۵۰۰ میلیارد دلار از این طریق درآمد داشته است.

خلیلی در ادامه به برنامه‌های استان برای جذب کارآفرینان و راه‌اندازی کسب‌وکارهای نوین اشاره و اظهار کرد: یکی از برنامه‌های جدی ما در استان این است که از وجود کارآفرینان برتر کشور بهره‌برداری کنیم تا هم مسئولان دولتی و هم کارآفرینان محلی از تجربیات آنان استفاده کنند.

وی در ادامه افزود: ما به دنبال شناسایی رسته‌های کسب‌وکار خلاق و نوین در استان هستیم و از ظرفیت‌های موجود برای جذب کارآفرینان و حمایت از آنها استفاده خواهیم کرد.

خلیلی همچنین به سیاست «شورای پیشرفت محله» که در حال اجراست اشاره و اظهار کرد: این سیاست در راستای آموزش و توانمندسازی نیروهای کار در سطح محلات طراحی شده است. دولت نیز از این طرح حمایت‌های مالی خواهد داشت تا بتوانیم در هر محله فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد کنیم.

وی با تأکید بر اهمیت کسب‌وکارهای خرد و متوسط گفت: در استان اردبیل به این نتیجه رسیده‌ایم که این نوع کسب‌وکارها به مراتب مفیدتر و زودبازده‌تر از صنایع بزرگ و اشباع‌شده هستند. برای سال جاری، ما ۱.۴ همت تسهیلات برای حمایت از این کسب‌وکارهای خلاق و نوین تخصیص داده‌ایم.

خلیلی اعلام کرد: ما آمادگی داریم تا ۸۰ درصد از تأمین مالی کسب‌وکارهای جدید را انجام دهیم تا این کسب‌وکارها بدون هیچ‌گونه مشکل مالی راه‌اندازی شوند.

وی از بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام که در استان اردبیل حضور دارند، قدردانی کرد و از سایر دستگاه‌ها خواست تا در راستای اشتغال‌زایی و توانمندسازی نیروهای کار استان اردبیل اقدامات مشابهی انجام دهند.

خلیلی در پایان سخنان خود تأکید کرد: مشکلات عمده بیکاری در استان عمدتاً در دو حوزه است: یکی اشتغال بانوان و دیگری فارغ‌التحصیلان. تنها راه‌حل این مشکلات، آموزش و توانمندسازی است، به ویژه از طریق راه‌اندازی کسب‌وکارهای خلاق و نوین است که بتواند در شأن این قشر ارزشمند جامعه باشد.

مهدی افتخاری -مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان اردبیل- با اشاره به تاریخچه فعالیت‌های بنیاد برکت در استان اردبیل گفت: از سال ۱۳۸۶، به‌ویژه پس از دیدار مقام معظم رهبری با مسئولان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، فعالیت‌های بنیاد برکت در این استان آغاز شد، یکی از اقدامات مهم بنیاد برکت، افتتاح مدارس و پروژه‌های عمرانی در مناطق محروم بوده است. به‌طور مثال، اخیراً سه هزار و دهمین مدرسه توسط بنیاد برکت در سراسر کشور افتتاح شد که این یک کار بزرگ و دستاورد مهم برای بنیاد است.

افتخاری در خصوص فعالیت‌های اجتماعی بنیاد برکت اظهار کرد: در حوزه‌های مختلف اجتماعی، بنیاد برکت با توجه به نیازهای مناطق مختلف، به ویژه در استان اردبیل، با حمایت از شرکت‌ها و پروژه‌های کارآفرینی، فرصت‌های شغلی جدید ایجاد کرده است. به‌ویژه در سال‌های اخیر، بنیاد برکت بیش از هزار طرح کارآفرینی را با اعتباری بالغ بر هزار میلیارد تومان پشتیبانی کرده است.

وی همچنین در خصوص حمایت از کارآفرینان و ایجاد فرصت‌های شغلی در استان اردبیل، گفت: بنیاد برکت به عنوان بازوی اجرایی ستاد، در کنار بانک‌ها و نهادهای مختلف، تسهیلات و کمک‌های مالی برای پروژه‌های کارآفرینی در نظر گرفته است. این اقدامات باعث شده تا بسیاری از کارآفرینان بتوانند کسب و کارهای خود را راه‌اندازی کرده و به توسعه اقتصادی استان کمک کنند.

در پایان، افتخاری از همکاران و مسئولان بانک‌ها که در اجرای این پروژه‌ها همکاری کرده‌اند، تشکر کرد و گفت: همکاری این عزیزان نقش مهمی در تحقق اهداف بنیاد برکت داشته است و باید از آنان به‌ویژه در شرایطی که شعب بانکی در برخی مناطق شهرستان‌های استان وجود نداشته است، قدردانی کرد.

یادآوری می‌شود؛ در این همایش، علیرضا یونچی، کارآفرین برتر و داور مسابقه میدون، به سخنرانی و ارائه ایده پرداخت و همچنین از توانشکده نوایند، مرکز مشاوره تخصصی کسب و کار، با حضور مسئولان استانی رونمایی شد.