رئیس سازمان ملی استاندارد کشور در مراسم روز جهانی استاندارد در ساری گفت: مازندران با ظرفیت‌های فراوان در حوزه صادرات، گردشگری و کشاورزی می‌تواند پیشگام استانداردسازی منطقه‌ای باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس سازمان ملی استاندارد کشور در مراسم بزرگداشت روز جهانی استاندارد در ساری با اشاره به اهمیت راهبردی مازندران در نقشه اقتصادی و زیست محیطی کشور، گفت: مازندران استانی کلیدی در حوزه صادرات، واردات، گردشگری و کشاورزی است.

فرزانه انصاری با اشاره به نقش کشور‌های منطقه در صادرات محصولات ایرانی، افزود: استانداردسازی محصولات کشاورزی و صنعتی، کلید ورود قدرتمند به بازار‌های منطقه‌ای است و مازندران با ظرفیت‌های بی نظیر خود می‌تواند در این مسیر پیشگام باشد.

او با بیان اینکه استاندارد هزینه نیست، بلکه سرمایه‌ای برای اعتمادسازی و توسعه پایدار است، ادامه داد: سازمان ملی استاندارد وظیفه دارد در راستای کسب اعتماد مردم، تولیدکنندگان داخلی و تجار، زیرساخت‌های کیفیت را تقویت کند و ما در این مسیر از استان هایی، چون مازندران الهام می‌گیریم.

رئیس سازمان ملی استاندارد کشور با اشاره به نقش آموزش در نهادینه سازی فرهنگ استاندارد، گفت: از مدرسه ابتدایی باید آموزش استفاده صحیح از انرژی و منابع آغاز شود. ما در حوزه انرژی ساختمان‌ها، پسماند شهری، و خدمات زیست محیطی مانند تصفیه خانه‌ها ورود کردیم و نمونه سازی‌هایی در حال اجرا است.

تشکیل بازار‌های تخصصی کنترل کیفیت در شهر‌های مختلف استان، الزام درج نشان استاندارد بر محصولات تولیدی در مکان‌های اساسی، توسعه صنایع بسته بندی و فناوری‌های نوین در حوزه کشاورزی و استانداردسازی تجهیزات ساختمانی، حمل و نقل کالا، و خدمات گردشگری از پیشنهاد‌های رئیس سازمان ملی استاندارد کشور برای توسعه استان بود.

استاندار مازندران نیز در این مراسم به نقش حیاتی استاندارد سازی در ارتقای کیفیت زندگی، توسعه صادرات، گردشگری، کشاورزی و اعتماد عمومی تأکید کرد.

مهدی یونسی رستمی افزود: وجود استاندارد در همه عرصه‌ها به خصوص صادرات بسیار ضروری بوده و باید با معیار‌های علمی و استاندارد به سمت جلو حرکت کنیم.

در پایان این مراسم، از خانواده‌های معظم شهدا، سفیران استاندارد در مدارس و مدیران شاخص حوزه استاندارد قدردانی شد.