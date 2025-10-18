به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس سازمان آتش نشانی بوکان درخصوص این خبرگفت: دقایقی قبل بدنبال اعلام حادثه برخورد دو دستگاه خودرو در محور بوکان میاندوآب و حبس شدن سرنشینان بلافاصله دو تیم از امدادگران و ستاد فرماندهی این سازمان به محل اعزام شدند.

رسول معروفی افزود: این حادثه برخورد شدید بین دو دستگاه خودروی سمند بوده که متاسفانه راننده هر دو خودرو در دم جان باختندوآتش نشانان پس از آزاد سازی، جنازه‌ها را به بیمارستان شهید قلی پور بوکان منتقل کردند.

وی افزود:جزئیات حادثه توسط پلیس راه دردست بررسی است.

معروفی اظهارداشت:در حادثه ی دیگر نیز صبح امروزتصادف یک دستگاه موتورسیکلت با یک دانش‌آموز۱۶ ساله در بلوار کردستان بوکان بودکه در اثر این سانحه فرد دانش‌آموز فوت کرده است.

رسول معروفی اضافه کرد: حادثه مرگبــار رانندگی دیگر در بوکان تصادف یک دستگاه خودرو سایپا با عابر پیاده نزدیک فلکه علی آبادبودکه جــــــان یک مرد ۶۰ ساله را گرفت.