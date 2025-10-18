به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این مراسم مدیرکل آموزش و پرورش استان با تاکید براهمیت سبک زندگی و فعالیت تربیت بدنی دانش‌آموزان اظهار کرد: اجرای المپیاد ورزشی در مدارس سبک زندگی را اصلاح و به شادابی و پویایی دانش آموزان کمک خواهد کرد.

حسینی گفت: ۷۱ پروژه ورزشی در مدارس استان انجام شده که نسبت به سال گذشته ۸۵ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: ۳۲هزار بسته ورزشی در قالب کاروان تجهیزات به مدارس ارسال شد که جمعا به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان به کیفیت بخشی مدارس کمک شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به اینکه امروز ورزش یکی از اصلی‌ترین ابزار رسیدن به اهداف تربیتی است؛ گفت: نقش تربیت بدنی در تقویت هویت ملی و دینی غیر قابل انکاراست و جوانان و نوجوانانی که از دل رویداد‌های تربیتی ورزشی برخواسته‌اند مایه افتخار ما در سطح دنیا هستند.

این المپیاد همزمان در ۷۳۶ منطقه کشوری آغاز شده است.