المپیاد ورزشی درون مدرسهای با حضور جمعی از مسئولان آموزش و پرورش استان در مدرسه دخترانه آزادگان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این مراسم مدیرکل آموزش و پرورش استان با تاکید براهمیت سبک زندگی و فعالیت تربیت بدنی دانشآموزان اظهار کرد: اجرای المپیاد ورزشی در مدارس سبک زندگی را اصلاح و به شادابی و پویایی دانش آموزان کمک خواهد کرد.
حسینی گفت: ۷۱ پروژه ورزشی در مدارس استان انجام شده که نسبت به سال گذشته ۸۵ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: ۳۲هزار بسته ورزشی در قالب کاروان تجهیزات به مدارس ارسال شد که جمعا به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان به کیفیت بخشی مدارس کمک شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به اینکه امروز ورزش یکی از اصلیترین ابزار رسیدن به اهداف تربیتی است؛ گفت: نقش تربیت بدنی در تقویت هویت ملی و دینی غیر قابل انکاراست و جوانان و نوجوانانی که از دل رویدادهای تربیتی ورزشی برخواستهاند مایه افتخار ما در سطح دنیا هستند.
این المپیاد همزمان در ۷۳۶ منطقه کشوری آغاز شده است.