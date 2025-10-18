همزمان با سراسر کشور، مراسم افتتاحیه المپیاد ورزشی دانش‌آموزان استان با شور و حال خاصی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ عبدالرضا پیرحسینلو، مدیرکل آموزش و پرورش استان، در حاشیه این مراسم اعلام کرد که در این دوره از المپیاد، بیش از ۱۲۰ هزار دانش‌آموز در سطح مدارس استان در حدود ۳۰ رشته ورزشی به رقابت خواهند پرداخت.

مدیرکل آموزش و پرورش هدف از برگزاری این المپیاد را تشریح کرد و گفت: «این المپیاد با هدف افزایش شادابی و نشاط در مدارس و همچنین کشف استعداد‌های ورزشی دانش‌آموزان در سطوح مدارس، نواحی و استانی برگزار می‌شود.»

پیرحسینلو افزود: نفرات برگزیده و منتخب در پایان این رقابت‌ها به مسابقات کشوری اعزام خواهند شد تا ظرفیت‌های ورزشی استان را در سطح ملی نمایندگی کنند.