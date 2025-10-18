پخش زنده
نماینده ولی فقیه در سپاه با صدورپیامی ضمن تسلیت درگذشت سردار سرتیپ پاسدار علیرضا افشار گفت: این سردار بزرگوار، از گنجینههای ارزشمند انقلاب و از یادگاران صادق دوران طلایی دفاع مقدس بود که عمر با برکتش را در مسیر خدمت به اسلام و ایران سپری کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام تسلیت حجت الاسلام و المسلمین حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
انا لله وانا الیه راجعون
با قلبی آکنده از حس رضایت به قضای الهی، درگذشت سردار مجاهد و پرافتخار دفاع مقدس، سردار سرتیپ پاسدار علیرضا افشار (رحمت الله علیه) را تسلیت عرض مینمایم.
این سردار بزرگوار، از گنجینههای ارزشمند انقلاب و از یادگاران صادق دوران طلایی دفاع مقدس بود که عمر با برکتش را در مسیر خدمت به اسلام و ایران سپری کرد و عرصههای خدمتگزاری اعم از فرماندهی و حضور مؤثر در خطوط مقدم جبهههای نبرد طی هشت سال دفاع مقدس، فرماندهی بسیح در یکی از حساسترین مقاطع، مسئولیت در نهادهای انقلابی و نظامی پس از دوران جنگ و فعالیت در عرصههای فرهنگی و تبلیغی به عنوان یک چهره جهادی، مؤمن و انقلابی را همواره منشا خدمت صادقانه و مخلصانه و سربازی برای اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی قرار داد.
در واقع حقیقت زندگی این سردار مجاهد، همانا تجسم «باقیات الصالحات» بود. اینک که به ملکوت اعلی پیوسته، نام نیک، سیره عملی و مجاهدتهایش به عنوان میراثی ماندگار و سرمشقی برای جویندگان راه حق، در تاریخ درخشان انقلاب اسلامی ثبت و جاوادنه خواهد ماند. باشد که با اقتدا به روحیه ایثار و اخلاص این سرداران، راه آنان را تداوم بخشیم و پرچمدار توحید و ولایت باشیم.
از خداوند متعال، برای آن مرحوم، غفران و رضوان الهی و برای بازماندگان محترم، صبر و اجر عظیم مسئلت دارم.
عبدالله حاجی صادقی
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی