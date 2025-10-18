گفتگوی معاون نخست وزیر چین با وزیر خزانه داری آمریکا

هه لی‌فنگ، معاون نخست وزیر چین که مسئول ارشد چین برای امور اقتصادی و تجاری چین-ایالات متحده نیز هست، با اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا و جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا، به صورت ویدئویی گفت‌و‌گو کرد.