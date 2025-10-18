گفتگوی معاون نخست وزیر چین با وزیر خزانه داری آمریکا
هه لیفنگ، معاون نخست وزیر چین که مسئول ارشد چین برای امور اقتصادی و تجاری چین-ایالات متحده نیز هست، با اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا و جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا، به صورت ویدئویی گفتوگو کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما
، از پکن چند روزپس از بالاگرفتن دور جدیدی از تنش های تجاری کم سابقه بین چین و آمریکا ، در میانه تهدیدات و اقدامات تلافی جویانه دو طرف و درآستانه دیدار احتمالی سران چین و آمریکا درحاشیه اجلاس «مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام» (اَپِک) در کره جنوبی ، مقامات دوکشور درباره مهمترین مسائل اقتصادی باهم گفتگو کردند.
هه لیفنگ، معاون نخست وزیر چین که مسئول ارشد چین برای امور اقتصادی و تجاری چین-ایالات متحده نیز هست، روز شنبه 26 مهر با اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا و جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا، به صورت ویدئویی گفتگو کرد.
دو طرف دراین رایزنی ها ، طرف چینی به صراحت مواضع خود درباره مسائل کلیدی روابط تجاری دوجانبه را بیان و بر اجرای توافقات مهم حاصل از تماسهای پیشین سران دو کشور در سال جاری تاکید کرد.
طرفین همچنین توافق کردند که در اسرع وقت، دور جدیدی از رایزنیهای اقتصادی و تجاری میان چین و ایالات متحده برگزار شود.