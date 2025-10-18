به گزارش خبرگزاری صداوسیما از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو)، علیرضا خوش‌مقام، مدیر این مجتمع، با اعلام خبر اجرای این طرح اظهار داشت: راهبر مجتمع (شرکت سرب و روی کیمیاگوهران) گام مهمی در راستای ارتقای ایمنی، بهره‌وری و هوشمندسازی عملیات معدنی برداشته است. به گفته وی، تیم فنی و تحقیقاتی این شرکت با تکیه بر دانش بومی و بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی مبتنی بر تکنولوژی RFID، توانسته است معضل قدیمی کنترل ترافیک در تونل‌های معدنی را به‌صورت نوآورانه و پایدار برطرف کند.

خوش‌مقام در تشریح سازوکار این سیستم گفت: در این فناوری، تگ‌های RFID با کیفیت بالا روی انواع ماشین‌آلات معدنی نصب شده و با آنتن‌های صنعتی دارای پوشش وسیع که در سقف تونل‌ها تعبیه شده‌اند، در ارتباط هستند. بدین ترتیب، موقعیت مکانی ماشین‌آلات در کسری از ثانیه شناسایی و در سامانه مرکزی ثبت و پردازش می‌شود.

به گفته وی، اجرای این طرح موجب کاهش احتمال بروز ترافیک و برخورد در تونل‌ها، افزایش بهره‌وری ناوگان حمل‌ونقل، ارتقای سطح ایمنی کارکنان و صرفه‌جویی در زمان و استهلاک ماشین‌آلات شده است.

مدیر مجتمع معدنی سرب نخلک با اشاره به قابلیت‌های تحلیلی این فناوری افزود: این سامانه علاوه بر کنترل هوشمند ترافیک، امکان تهیه گزارش‌های آماری و مدیریتی شامل میزان تردد روزانه، وضعیت لحظه‌ای تونل‌ها و صدور هشدار‌های هوشمند در مواقع اضطراری را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به استقبال معادن کشور از این فناوری تأکید کرد: با توجه به نیاز مبرم معادن زیرزمینی به چنین راهکارهایی، این دستاورد با استقبال گسترده جامعه معدنی مواجه شده و نشان می‌دهد صنعت و معدن کشور می‌تواند با تکیه بر دانش بومی و نوآوری داخلی مسیر هوشمندسازی و تحول دیجیتال را با قدرت بیشتری دنبال کند.