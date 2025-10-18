ورزشگاه آزادی میزبان بزرگترین جشن اختتامیه تابستانی کودکان شهرداری تهران
مراسم اختتامیه طرح تابستانی «نشاط و تعالی» که هر ساله توسط سازمان بسیج شهرداری تهران برای فرزندان کارکنان شهرداری برگزار میشود، با حضور حدود ۷ هزار کودک و نوجوان همراه با والدینشان در ورزشگاه ۱۲ هزار نفری آزادی تهران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران، در این مراسم اعلام کرد: این طرح فراتر از یک برنامه تفریحی ساده است و به عنوان پلی مؤثر برای تربیت نسلی خلاق، متعهد و توانمند در مسیر پیشرفت جامعه عمل میکند.
محمدمهدی حسن زاده، افزود: هدف ما از اجرای این طرح، نمایش تربیت عملی جوانان، ترکیب معنا و نشاط، ایجاد هویت جمعی و مشارکتی، تقویت امید و اعتماد به آینده، سرمایهگذاری در انسانها و تشویق به مشارکت و ترویج ایدهها است.
حسن زاده تصریح کرد: در طول تابستان امسال، ۷ هزار فرزند کارکنان شهرداری تهران در برنامههای متنوع این طرح شامل کلاسهای آموزشی و مهارتی، کارگاههای فرهنگی، مسابقات و برنامههای ورزشی، اردوهای یکروزه و فعالیتهای هنری شرکت کردند. یکی از بخشهای مهم این طرح «اردوگاه تعالی» بود که به مدت دو هفته برگزار می شود و فرصتی بینظیر برای توسعه مهارتها و افزایش تعاملات اجتماعی کودکان فراهم آورد.
وی تاکید کرد: حوزههای بسیج شهرداری در مناطق مختلف با تشکیل گروههای سرود، تئاتر، دکلمه و دیگر فعالیتهای هنری، زمینه بروز استعدادهای فرزندان پرسنل را فراهم کرده و با حمایت سازمان، این فعالیتها روز به روز تقویت شدهاند.
گفتنی است، در مراسم اختتامیه، گروههای سرود، مجریگری، اجرای برنامههای ورزشی، عروسکگردانی و نمایشهای متنوع توسط خود کودکان و نوجوانانی که در این طرح شرکت داشتند، اجرا شد و با استقبال گرم حاضران مواجه شد.
این برنامه علاوه بر سرگرمی، زمینهساز تربیت نسلی امیدوار و پویا برای آینده ایران است که در سایه فعالیتهای فرهنگی و مهارتی، به سرمایههای ارزشمند جامعه تبدیل خواهند شد.