نماینده حزب الله در پارلمان لبنان اعلام کرد: حضور مقاومت همان چیزی است که تا به امروز مانع از اشغال اراضی توسط دشمن شده است؛ اگر مقاومت نبود، دشمن سرزمین ما را اشغال می‌کرد، همانند کاری که اکنون در سوریه انجام می‌دهد.

حسن فضل‌الله، نماینده پارلمان لبنان از فراکسیون وفاداری به مقاومت وابسته به حزب‌الله افزود : دشمن در این جنگ اخیر، هدف اشغال روستا‌ها و شهر‌های جنوبی را داشت.

دشمن دست کم به دنبال اشغال جنوب رودخانه لیتانی، بیرون راندن ساکنان آن، کنترل اراضی و شاید بعداً شهرک‌سازی در آنجا بود. با این حال، پایداری رزمندگان مقاومت که با سرسخت‌ترین ارتش دشمن در مرز مقابله کردند و روحیه شهادت‌طلبی را در روستا‌های خط مقدم و در جبهه‌های مختلف مقاومت به نمایش گذاشتند، همان چیزی بود که اهداف تهاجم اسرائیل را خنثی کرد و مانع از اشغال جنوب شد.

وی گفت که حضور مقاومت همان چیزی است که تا به امروز مانع از اشغال اراضی توسط دشمن شده است؛ اگر این مقاومت نبود، دشمن سرزمین ما را اشغال می‌کرد، همانند کاری که اکنون در سوریه انجام می‌دهد و به دنبال الحاق کرانه باختری در فلسطین است.