مشاور اجرایی مرکز عالی قرآن و عترت گفت: توجه ویژه به مناطق محروم و کم‌برخوردار از اولویت‌های مهم این مرکز در تخصیص بودجه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به منظور تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های کلان برنامه‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسینعلی سالاری مشاور اجرایی مرکز عالی قرآن و عترت بر ضرورت شفاف‌سازی عملکرد ادارات کل استان‌ها در حوزه فعالیت‌های قرآنی تأکید کرد.

حسینعلی سالاری با اشاره به انتشار دستورالعمل شفاف‌سازی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت: این دستورالعمل با هدف ارتقای بهره‌وری نظام‌های حمایتی و نظارتی و بر اساس ماده ۵ قانون و سیاست‌های کلی نظام اداری کشور تدوین شده و اطلاعات مربوط به فعالیت‌های مالی و اجرایی در حوزه فرهنگ، هنر، رسانه و قرآن در سامانه وزارتخانه منتشر می‌شود.

وی افزود: تهیه گزارش‌های عملکردی رسانه‌ای درباره این اطلاعات برای تنویر افکار عمومی و ارائه عملکرد استان‌ها به مرکز عالی قرآن و عترت ضروری است. وی در نشست با مدیران کل استان‌های خراسان رضوی و شمالی، ضمن تأکید بر لزوم ارسال مستند و به‌موقع گزارش‌ها به مرکز، خاطرنشان کرد: بودجه‌ها محدود و برای هر برنامه اعتبار مشخصی پیش‌بینی شده است؛ لذا انتظار می‌رود جابجایی اعتبارات بدون هماهنگی با مرکز صورت نگیرد و در صورت نیاز به تغییر در اجرای برنامه‌ها با مشورت مرکز عالی قرآن و عترت برنامه جایگزین مشخص گردد.

مشاور اجرایی مرکز عالی قرآن و عترت با تشریح رویکرد جدید مرکز عالی قرآن و عترت، تصریح کرد: در دوره جدید، مردمی‌سازی فعالیت‌های قرآنی در اولویت قرار گرفته و شایسته است اجرای برنامه‌ها از طریق مؤسسات مردمی یا موسسات فرهنگی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انجام شود.

آقای سالاری با اشاره به اهمیت عدالت فرهنگی در سطح کشور، گفت: توجه ویژه به مناطق محروم و کم‌برخوردار از دیگر اولویت‌های مهم مرکز عالی قرآن و عترت در تخصیص بودجه است و مدیران استان‌ها در این زمینه اهتمام داشته باشند.

وی با اشاره به تدوین «برنامه اقدام مشترک» ذیل تفاهم نامه کلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، افزود: این اقدام شامل همۀ برنامه‌های اجرایی مشترک با استان‌هاست و اعتبارات حمایتی مرکز بر اساس اقدام یادشده به هر استان اختصاص یافته است.