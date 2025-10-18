پخش زنده
امروز: -
مدیر طرح احیای معادن گفت: در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، با احیای ۲۳۵ معدن راکد و توسعه ۵۹ واحد معدنی دیگر، بیش از ۲۳۰۰ فرصت شغلی ایجاد و حدود ۸.۸ میلیون تن به ظرفیت استخراج مواد معدنی کشور افزوده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عباس جرجانی، مدیر طرح احیای معادن، با اشاره به عملکرد این طرح در ششماهه نخست امسال گفت: با تلاش همکاران در ادارات کل استانی و همکاری نزدیک بخش خصوصی، موفق شدیم ۲۳۵ معدن راکد را احیا و ۵۹ معدن دیگر را نیز وارد مرحله توسعه و افزایش ظرفیت تولید کنیم.
وی افزود: در مجموع ۲۹۴ واحد معدنی شامل معادن احیاشده و توسعهیافته در این مدت به چرخه تولید کشور بازگشتهاند. بر اساس پروانههای بهرهبرداری صادرشده، این اقدامات موجب ایجاد بیش از دو هزار و ۳۰۰ فرصت شغلی مستقیم در بخش معدن شده است؛ اشتغالی که ضمن بهبود معیشت جوامع محلی، به تثبیت جمعیت در مناطق کمتر برخوردار نیز کمک میکند.
جرجانی با تأکید بر اهمیت احیای معادن راکد در افزایش بهرهوری و ظرفیت تولید کشور تصریح کرد:احیای این معادن باعث شده است حدود ۸.۸ میلیون تن به ظرفیت استخراج سالانه مواد معدنی کشور افزوده شود. این رقم نشاندهنده ظرفیت عظیم معادن غیرفعال کشور است که در صورت حمایت و برنامهریزی مؤثر، میتواند تأثیر قابل توجهی بر رشد تولید ناخالص داخلی بگذارد.
مدیر طرح احیای معادن کوچکمقیاس ادامه داد: تجربه نشان داده است که بسیاری از معادن کوچک در صورت رفع موانع اداری، تأمین زیرساختها و حمایت مالی، قابلیت بازگشت به چرخه تولید را دارند و میتوانند به واحدهای اقتصادی پویا تبدیل شوند.
وی با اشاره به همکاری سازنده میان ایمپاسکو، وزارت صمت و سازمانهای صمت استانی گفت: هدفگذاری ما برای نیمه دوم سال، شناسایی دقیقتر معادن راکد، تسریع روند احیا و جذب سرمایهگذاران جدید است تا ضمن ایجاد اشتغال پایدار، سهم بخش معدن در رشد اقتصادی کشور افزایش یابد.