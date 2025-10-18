نماینده پکن در سازمان تجارت جهانی، دولت آمریکا را عاملی بر تضعیف سیستم تجارت چندجانبه دانسته و از مقامات این کشور خواست تا به قوانین این نهاد بین‌المللی پایبند باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در بیانیه نمایندگی چین در سازمان تجارت جهانی که در تارنمای خبری «فرست پست» هند منتشر شد، آمده است که پکن آمریکا را به عنوان عامل نقض تعهدات چندجانبه و خدشه‌دار کردن اعتبار سیستم تجارت جهانی می‌داند و معتقد است که هنجار‌های تجارت جهانی را تحریف می‌کند.

این بیانیه همزمان با انتشار گزارش سالیانه وزارت بازرگانی چین منتشر شده است که به تعهد واشنگتن به قوانین سازمان تجارت جهانی اشاره کرده و تأکید دارد که ایالات متحده با استفاده از سیاست‌های قلدری تجاری و استاندارد‌های دوگانه در سیاست صنعتی، نظام تجارت چندجانبه را تضعیف می‌کند.

براساس گزارش سالیانه چین که از سال ۲۰۲۳ تاکنون منتشر شده، به ۱۱ حوزه کلیدی اشاره شده است که در آنها رویه‌های تجاری آمریکا، قوانین سازمان تجارت جهانی را نقض کرده است. در این گزارش آمده است که آمریکا با استفاده از سیاست‌هایی از جمله «خرید کالای آمریکایی»، اقدامات تبعیض‌آمیز در همکاری‌های جهانی، کنترل‌ها و تحریم‌های صادراتی، تشریح سرمایه‌گذاری، مالکیت معنوی، تعرفه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای، و یارانه‌های صنعتی و کشاورزی، به بررسی وضعیت تجاری می‌پردازد.

این گزارش همچنین به‌طور عینی مجموعه‌ای از اقدامات آمریکا، از جمله دور زدن مکانیزم حل اختلاف، اعمال یکجانبه تعرفه‌های متقابل و اقدامات تجاری تبعیض‌آمیز را تشریح می‌کند تا جامعه جهانی را از اقدامات نادرست واشنگتن آگاه کند.

علاوه بر این، گزارش جدید چین به‌طور کلی پایبندی آمریکا به تعهداتش در سازمان تجارت جهانی را ارزیابی کرده و به تلاش‌های چین و سایر اعضای این سازمان برای رسیدگی به عدم پایبندی آمریکا به قوانین این سازمان می‌پردازد. این سومین گزارش از سال ۲۰۲۳ است که وزارت بازرگانی چین برای بررسی پایبندی ایالات متحده به قوانین سازمان تجارت جهانی منتشر می‌کند.