به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛سرهنگ بهروز بازوند گفت:در پی مراجعه شهروندی به پليس آگاهی مبنی بر اينکه يک نفر با استفاده از رسيد سازی جعلی از وی کلاهبرداری کرده ، موضوع به‌ صورت ويژه در دستور کار پليس آگاهی شهرستان دلفان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی دلفان افزود:مأموران با اشراف اطلاعاتی فرد کلاهبردار شناسايی و در عمليات ضربتی دستگير کردند.

سرهنگ بازوند گفت:متهم در تحقيقات پليسی به هفت فقره کلاهبرداری دو ميليارد و ۵۰۰ میلیون ریالی با رسید ساز جعلی اعتراف کرده است.

وی بیان کرد: متهم پس از دستگيری به همراه پرونده تحويل مراجع قضایی شد.