به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ضارب حجت‌الاسلام مهدی بیات، از طلاب انقلابی و فعالان فرهنگی در صحن امام‌زاده یحیای تهران، در اقدام سریع نیروهای انتظامی دستگیر شد .

گفتنی است: این رویداد حوالی ساعت ۱۵ روز چهارشنبه، بیست‌وسوم مهرماه رخ داد و روحانی و متولی امام زاده یحیای تهران، هدف ضربه چاقو از ناحیه گردن قرار گرفت که بلافاصله توسط نیروهای اورژانس به نزدیک‌ترین بیمارستان منطقه منتقل شد.

هم‌زمان با انتقال وی به مراکز درمانی، تیم‌های تخصصی پلیس با انجام اقدامات فنی و بررسی‌های مخابراتی، موفق شدند هویت و مخفیگاه ضارب را شناسایی کنند.