معاون وزیر ورزش و جوانان اعلام کرد: مجموعه تنیس استقلال به طور قطع از مزایده خارج می‌شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، انتخابات ریاست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام امروز شنبه برگزار شد و در پایان دور دوم مجید تلخابی با کسب ۲۸ رای به عنوان رئیس چهار سال آینده این فدراسیون انتخاب شد.

سیدشروین اسبقیان که ریاست این مجمع را برعهده داشت پس از برگزاری انتخابات در گفت‌و‌گو با خبرنگاران به پرسش‌های آنها در مورد شرایط ورزش کشور و اتفاقاتی که در هفته‌های اخیر رخ داده است پاسخ داد.

وی در ابتدای صحبت هایش گفت: تکلیف این فدراسیون هم مشخص شد و اعضای هیئت رئیسه هم بزودی مشخص خواهد شد تا در آینده بتوانیم با برنامه ریزی بهتر شرایط را برای موفقیت این رشته فراهم کنیم. این انتخابات یکی از سالم‌ترین انتخابات فدراسیون‌ها بود.

اسبقیان در مورد میزبانی رویداد‌های ورزشی گفت: بنا بر دستور وزیر ورزش ما محدودیتی برای میزبانی قائل نیستیم. ورزش زورخانه‌ای را میزبانی کردیم. قهرمانی آسیای سه گانه هم در جزیره کیش برگزار خواهد شد. سیاست وزارت ورزش این است که با قبول میزبانی‌ها نشان دهد که کشور ایران در آرامش و امنیت است.

معاون وزیر ورزش ورزش در پاسخ به پرسشی در مورد احتمال به مزایده گذاشته شدن مجموعه تنیس انقلاب گفت: همانطور که وزرای ورزش و اقتصاد گفتند، واگذاری مجموعه تنیس استقلال قطعا از مزایده خارج می‌شود. وقتی دو وزیر در هیئت دولت اعلام می‌کنند که این مجموع از واگذاری خارج خواهند شد قطعا این اتفاق رخ خواهد داد.