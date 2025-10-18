پخش زنده
استان کردستان و شهر سنندج به عنوان یکی از قطبهای قرآنی کشور، از امروز میزبان چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، این مسابقات قرآنی به عنوان مهمترین رویداد ملی و دینی کشور، زمینهای برای ترویج فرهنگ قرآنی، تقویت وحدت اسلامی و بازتاب چهره فرهنگی و معنوی استان کردستان در سطح ملی و بینالمللی خواهد بود.
برای اطلاع از جزییات برگزاری این مسابقات در سنندج، مجیدی مهر، رئیس مرکز قرآنی سازمان اوقاف و خیریه در خبر صبحدم توضیحات بیشتری ارائه کرد.