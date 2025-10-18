بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران در هفته منتهی به ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴، شاهد انجام معاملاتی به ارزش ۶۱۳ میلیون و ۲۴۴ هزار دلار بود.

طی ۵ روز معاملاتی هفته گذشته، ۳۵۳ میلیون دلار، ۶۳۲ میلیون درهم، ۲۰ میلیون یورو، ۴۱۹ میلیون یوآن و ۱۹ میلیون روبل معامله شد.

براساس این گزارش، از ابتدای سال تا ۲۳ مهرماه سال جاری، معادل ۱۵ میلیارد و ۹۰۲میلیون دلار انواع ارز از سوی واردکنندگان کشور خریداری شد.

طی این دوره، ارزش کل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران به تفکیک نوع ارز، به تفکیک نوع ارز، ۸ میلیارد و ۷۳۶ میلیون دلار، ۱۹ میلیارد و ۷۰۸ میلیون درهم، ۶۵۵ میلیون یورو، یک میلیارد روپیه، ۱۰۴ میلیون وون، ۷ میلیارد و ۲۰۲ میلیون یوآن، ۱۴۹ میلیون ین و ۲ میلیارد و ۶۰۹ میلیون روبل بوده است.