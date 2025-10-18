کشتی‌گیران ملی پوش آزاد و فرنگی رده سنی زیر ۲۳ سال هندوستان، در مشهد اردوی تمرینی برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی ، مشاور رئیس هیئت کشتی خراسان رضوی گفت: تیم کشتی گیران هندوستان در مشهد شامل ۱۰ آزادکار و دو فرنگی کار است و تمرین این کشتی‌گیران تا چهارم آبان در خانه کشتی استاد توکل ادامه دارد.

هاشم مختاری با بیان اینکه تمرین با کشتی گیران خراسان رضوی نیز از جمله برنامه‌های کشتی‌گیران هندی است، افزود: سرمربیگری کشتی گیران هندی بر عهده «امیر توکلیان» ملی پوش اسبق و افتخارآفرین کشورمان و از افتخارات کشتی مشهد است.

وی اظهار کرد: سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی نیز با کشتی‌گیران کشور مهمان دیدار کرده است.

شش هزار کشتی گیر آزاد و فرنگی در رده‌های مختلف سنی در خراسان رضوی فعال هستند.