به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس پایگاه اورژانس ۱۱۵ شهرستان بیضا گفت: وقوع چهار تصادف در کمتر از چهار ساعت در جاده این شهرستان باعث شد دو نفر در دم جان خود را از دست بدهند و شش نفر نیز به شدت مصدوم شوند.

ابراهیم ایزدی افزود: مصدومان این حوادث با آمبولانس‌های این پایگاه و سایر پایگاه‌های امدادی برای مداوا به بیمارستان‌های شیراز منتقل شدند.

او ادامه داد: اولین تصادف در سه راه معروف به سه راهی ابنو شهرستان بیضا اتفاق افتاد و در این تصادف دو دستگاه خودرو پراید و پژو باهم برخورد کردند که بر اثر این برخورد یک نفر مصدوم شد، در تصادف دوم نیز که در کمبرندی شهر بیضا بعد از زیر گذر پل حسین آباد اتفاق افتاد بر اثر واژگونی یک دستگاه خودرو پژو پارس دو نفر مصدوم شدند.

ایزدی اضافه کرد: در تصادف سوم که در خیابان معلم شهر بیضا رخ داد یک دستگاه خودرو پراید با چندخودرو پارک شده برخورد و یک نفر مصدوم شد و در تصادف چهارم که در محور ارتباطی روستای برکه به شهر بیضا اتفاق افتاد دو دستگاه خودرو ۲۰۶ به صورت رخ به رخ باهم برخورد کردند که بر اثر این تصادف دو نفر در دم جان باختند و یک نفر هم به شدت مصدوم شد.

رئیس پایگاه اورژانس ۱۱۵ شهرستان بیضا گفت: شهرستانی که کمتر از ۴۰ کیلومتر با مرکز استان واقع شده و به دلیل وجود تفرجگاه، مناظرطبیعی، گردشگری و تفریحی در تمام ایام سال و به ویژه روز‌های تعطیل شاهد حضور خیل عظیم مسافران و گردشگران در این منطقه هستیم، باید جاده‌های ارتباطی آن پس از گذشت سال‌ها، مرمت، بازسازی و ایمن سازی شود.