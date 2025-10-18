پخش زنده
امروز: -
برنامه های «پایاننامه»، «مثبت آموزش»، مسابقات سراسری قرآن کریم، «شما و سیما»، مسابقات فوتبال رم و اینتر و بایرن مونیخ و دورتموند، از شبکه های سیما پخش می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ویژهبرنامه «پایاننامه»، در رویداد «ایرانجان، فارس ایران»، امروز از دانشگاه شیراز به موضوع «بینیهای نوری مینیاتوری برای تشخیص سرطان» میپردازد.
در قالب ویژهبرنامه «رویداد ایرانجان، فارس ایران»، جلسه دفاع از رساله شیوا پسران با موضوع «بینیهای نوری مینیاتوری برای تشخیص سرطان بر اساس تجزیه و تحلیل ترکیبات آلی فرار» در برنامه این هفته «پایاننامه» برگزار میشود.
در این برنامه که با هدف معرفی دستاوردهای علمی و پژوهشی دانشگاههای کشور تولید میشود، موضوع رساله به بررسی طراحی و ساخت حسگرهای پیشرفته نوری برای شناسایی زودهنگام بیماری سرطان میپردازد.
این ویژهبرنامه با مشارکت دانشگاه شیراز و با هدف ترویج پژوهشهای نوآورانه و حمایت از طرحهای ملی در حوزه سلامت و فناوری نانو پخش می شود.
علاقهمندان برای شرکت در برنامه میتوانند مشخصات خود را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۴۵ ارسال کنند.
«پایاننامه»، ساعت ۱۹، از شبکه چهار پخش و روز بعد ساعت ۱۲، بازپخش می شود.
برنامه «مثبت آموزش»، این هفته با محوریت پژوهش در ادبیات علوم انسانی، به موضوع داغ انتخابات الکترونیک انجمنهای اولیا و مربیان میپردازد.
این امروز ساعت ۱۶:۳۰ از شبکه آموزش پخش میشود.
در این قسمت از برنامه، کبری اصیلفلاح و اشکان تفنگسازان میزبان میلاد فراهانی، مدیر پروژه پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش و گروهی از دانشآموزان نخبه از جمله رادین یادگار، فاطمه رادپور، آتنا رادپور و بنیتا رادپور خواهند بود.
گفتوگوها پیرامون نقش فناوری در تسهیل مشارکت والدین و معلمان، تجربههای موفق انتخابات الکترونیکی، و ترویج فرهنگ تعامل آموزشی در مدارس خواهد بود.
علاقهمندان میتوانند با ارسال پیام به سامانه ۳۰۰۰۰۷۰۱ در تعامل با برنامه مشارکت داشته باشند
شبکه قرآن و معارف به صورت زنده، از ۲۶ مهر تا ۵ آبان، تمامی مراحل چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم را پخش میکند.
چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم از ۲۶ مهر در استان کردستان و شهر سنندج برگزار میشود.
این دوره از رقابتها با شعار، قرآن کتاب وحدت برگزار شده و ۳۳۰ نفر از برترینهای قرآنی از سراسر کشور در چهار بخش، قرائت، ترتیل، حفظ و نغمات قرآنی با هم رقابت میکنند.
این دوره از مسابقات در شهر سنندج به یاد شهدای اقتدار و عزت برگزار شده و نفرات برتر در ۵ آبان معرفی خواهند شد.
این رقابت در ۳ بخش از ۹ صبح تا ۱۱:۳۰ دقیقه، ۱۴:۴۵ تا ۱۷:۱۵ دقیقه و ۱۸:۳۰ تا ۲۱ برگزار میشود.
تمامی مراحل رقابتها همزمان با آیین افتتاحیه از ۲۶ مهر تا ۵ آبان و معرفی نفرات برتر به صورت زنده پخش میشود.
مراسم تجلیل از برنامههای «آبروی کوچهها» و «سلام تهران»، در قالب گزارشی تصویری، از برنامه «شما و سیما» پخش میشود.
ویژهبرنامه «شما و سیما» گزارشی تصویری از مراسم تجلیل دو برنامه پرتأثیر این شبکه، پخش خواهد کرد. در این دو مراسم، حجتالاسلام «موسویمقدم»، نماینده محترم ولی فقیه، از برنامه «آبروی کوچهها» به تهیه کنندگی «رضا محمدنیا»، و «حسن ملکی»، مدیر شبکه تهران، از عوامل برنامه «سلام تهران» به تهیه کنندگی «هومن ستوده» قدردانی کردند.
این گزارش تصویری امروز ساعت ۱۶ و یکشنبه ۲۷ مهر ساعت ۱۵ از شبکه یک پخش خواهد شد.
برنامه «آبروی کوچهها» که محصول گروه معارف شبکه تهران است، به معرفی و روایتگری زندگی شهیدان محلات شهر تهران میپردازد. برنامه «سلام تهران» نیز که کاری از گروه اجتماعی این شبکه است، به مناسبت بازگشایی مدارس، در اقدامی قابل تقدیر به سراغ مدرسه شهید «رحمانی» رفته و به معرفی شهدای دانشآموز این مدرسه پرداخت.
شبکه ورزش در چارچوب یک دیدار کلیدی از هفته هفتم سری آ ایتالیا، تقابل بین دو تیم رو و اینتر را به صورت مستقیم پوشش خواهد داد.
برنامه زنده «لذت فوتبال» در جریان بازیهای هفته هفتم لیگ سری آ ایتالیا، از ساعت ۲۲:۱۵، در دیداری حساس تقابل بین دو تیم رم و اینتر را با گزارشگری محمد سیانکی و به صورت زنده از شبکه ورزش پخش خواهد کرد.
بازی رم و اینتر نه تنها یک رقابت ورزشی است بلکه یک نبرد احساسی و فرهنگی میان دو تیم با تاریخچه غنی است که برای شما علاقمندان به فوتبالهای خارجی و مخاطبان همیشگی شبکه ورزش تدارک دیده شده است.
همچنین برنامه «لذت فوتبال»، امشب از ساعت ۲۰ در حساسترین دیدار از هفته هفتم بوندسلیگا، تقابل بین دو تیم بایرن مونیخ و دورتموند، با گزارشگری جواد خیابانی به صورت مستقیم از شبکه ورزش پخش می شود.