به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از کالاخبر، هفته گذشته تالار صنعتی بیشترین حجم معامله را به خود اختصاص داد به طوری که در این تالار یک میلیون و ۵۰۵ هزار و ۳۸۲ تن محصول به ارزش ۳۶.۷ هزار میلیارد مورد معامله قرار گرفت. در این تالار ۷۷۴ هزار و ۵۰۰ تن سنگ آهن، ۴۷۹ هزار و ۶۳۷ تن فولاد، ۱۴۰ هزار تن آهن اسفنجی، ۹۲ هزار و ۲۵۰ تن روی، ۱۰ هزار و ۴۰۵ تن آلومینیوم، ۷ هزار و ۹۷۰ تن مس، ۴۰۰ تن چدن و ۲۲۰ تن کنسانتره مولیبدن فروخته شد.

طی هفته گذشته در تالار سیمان یک میلیون و ۱۸۹ هزار و ۴۱۳ تن به ارزش ۲.۶ هزار میلیارد تومان فروخته شد.

همچنین در تالار صادراتی کیش ۶۱۷ هزار و ۱۶۳ تن محصول به ارزش ۸.۷ هزار میلیارد تومان شامل ۱۷۶ هزار و ۶۶ تن سیمان، ۱۷۵ هزار و ۶۲ تن قیر، ۱۳۳ هزار تن سنگ آهن، ۸۳ هزار و ۵۰۰ تن کلینکر، ۱۶ هزار و ۸۰۰ تن آهن اسفنجی، ۱۲ هزار تن لوب کات، ۱۲ هزار تن گوگرد، ۶ هزار و ۲۸۰ تن فولاد، ۲ هزار تن مس، ۴۵۵ تن عایق رطوبتی خریدار داشت.

در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ۳۴۳ هزار و ۶۷۸ تن محصول به ارزش ۱۵.۵ هزار میلیارد تومان شامل ۱۳۷ هزار تن وکیوم باتوم، ۱۰۲ هزار و ۸۲۵ تن مواد پلیمری، ۴۰ هزار و ۵۱۱ تن مواد شیمیایی، ۲۹ هزار و ۵۰۰ تن لوب کات، ۱۸ هزار و ۷۰۰ تن گوگرد، ۸ هزار و ۴۵ تن قیر، ۴ هزار و ۵۸۷ تن روغن، ۲ هزار و ۸۰ تن فرآورده‌های نفتی و ۴۳۰ تن گاز‌ها و خوراک‌ها فروخته شد.

هفته گذشته تالار فرعی نیز شاهد دادوستد ۱۳ هزار و ۴۳۴ تن انواع محصول به ارزش ۱.۴ هزار میلیارد تومان بود.