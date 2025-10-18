دستگیری عاملان تیراندازی صبحگاهی در لنده
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنده از دستگیری عاملان تیراندازی صبحگاهی امروز در شهرستان لنده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، افشین جبار نژاد در خصوص تیراندازی شب گذشته در سطح شهر لنده و ایجاد رعب و وحشت در بین شهروندان گفت: ساعت ۲:۴۵دقیقه صبح امروز در یک مجلس عروسی در شهر لنده متأسفانه شاهد تیراندازی در سطح شهر بودیم که باعث ایجاد رعب و وحشت بین شهروندان شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنده گفت: بلافاصله پس از شناسایی، مأموران پلیس اطلاعات شهرستان در یک اقدام عملیاتی ضربتی، افراد مذکور را به همراه سلاح بهکاررفته دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.
وی افزود: در این رابطه ۲ نفر از عوامل در صحنه (برادر عروس و برادر داماد) بازداشت تا عوامل اصلی تیراندازی شناسایی و دستگیر شوند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنده گفت: باتوجهبه شناختی از مردم شهرستان داریم و فرهنگی که حاکم است عوامل تیراندازی از یکی از شهرستانهای همجوار بودند که اقدام به تیراندازی کردند که دستورات لازم قضایی برای دستگیری آنان به پلیس امنیت و اطلاعات داده شده است.
جبار نژاد گفت: متأسفانه باوجود اتفاقات ناگوار و حوادث تلخ قتلهای صورتگرفته در مجلس عروسی و عزا به واسطه بهکارگیری اسلحه، باز هم شاهد تکرار چنین اعمال مجرمانهای از سوی برخی از شهروندان هستیم.
وی تأکید کرد: باوجود گرفتن تعهد از خانوادههای عروس و داماد بازهم شاهد تکرار چنین اتفاقاتی در سطح شهرستان لنده هستیم که نتیجه آن به وحشت انداختن مردم در ساعت ۳ صبح است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنده از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده چنین اعمال مجرمانهای فوراً با پلیس ۱۱۰ تماس گرفته تا نسبت به دستگیر فرد و یا افراد متخلف اقدام نمایند.