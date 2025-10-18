به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این نیروگاه در زمینی به مساحت ۲.۵ هکتار و با هزینه‌ای افزون بر ۸۰ میلیارد تومان به همّت بخش خصوصی احداث می شود و یکی از طرح‌های مهم در حوزه انرژی تجدیدپذیر در شهرستان هشترود خواهد بود.

نماینده مردم هشترود و چاراویماق در خانه ملت گسترش انرژی‌های پاک را از اولویت‌های مهم منطقه دانست و اظهار کرد: با بهره‌برداری از این نیروگاه و تأمین برق پایدار برای صنایع و واحد‌های تولیدی هشترود، شاهد رونق اقتصادی و افزایش اشتغال در منطقه خواهیم بود.

فرامرز شهسواری گفت: اجرای این پروژه گامی مؤثر در مسیر خودکفایی انرژی، حفاظت از محیط زیست و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شهرستان است.