پارک علم و فناوری خراسان رضوی، عنوان نخست جایزه ملی تأمین مالی فناوری و نوآوری ایران (INTIFA) را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی ، به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل پارک علم و فناوری خراسان رضوی، این مجموعه در نخستین دوره جایزه ملی تأمین مالی فناوری و نوآوری ایران (INTIFA)، موفق شد رتبه نخست بخش «پارک‌های علم و فناوری» را در میان پارک‌های علم و فناوری کشور کسب کند.

این جایزه ملی با هدف شناسایی و تجلیل از نهاد‌های پیشرو در توسعه ابزار‌های نوین تأمین مالی، سرمایه‌گذاری خطرپذیر، تأمین مالی جمعی، ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود و سایر مدل‌های نوآورانه برگزار شد.

در این رقابت، پارک‌های مطرحی از سراسر کشور حضور داشتند که در نهایت پارک علم و فناوری خراسان رضوی به‌عنوان برترین پارک کشور در این حوزه معرفی شد.

مراسم اهدای جوایز با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، مدیران ارشد صندوق نوآوری و شکوفایی، نمایندگان مجلس و فعالان برجسته زیست‌بوم نوآوری کشور در سالن قلم کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

کسب این عنوان، نشان‌دهنده جایگاه برجسته پارک خراسان در هدایت سرمایه‌های ملی به سمت نوآوری، حمایت از تجاری‌سازی فناوری و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان در کشور است.