سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان ایذه گفت: ز قنات واقع درمناطق دور دست شهرستان ایذه احیا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، غریبوند ضمن تأکید بر اهمیت احیای قنوات در حفظ کشاورزی و پایداری روستاها افزود: قنوات میراث ارزشمند نیاکان ما هستند که با احیای آنها میتوان حیات دوبارهای به زمینهای کشاورزی و سکونتگاههای روستایی بخشید.
وی ادامه داد: بر اساس بررسیهای میدانی، ۱۱ هکتار از باغات روستای ممبین خشک یا در شرف خشک شدن هستند و در صورت تأمین آب پایدار، امکان ایجاد بیش از ۳۰ هکتار باغ جدیدالاحداث در منطقه فراهم میشود.
سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان ایذه بیان کرد: این قنات از منابع آبی مهم منطقه بهشمار میرود که در صورت احیا، میتواند نقش مؤثری در تأمین آب کشاورزی و احیای اراضی روستاهای ممبین، پاتوه و فالح ایفا کند.
غریبوند گفت: مقرر شد مطالعات فنی و برآوردهای اولیه برای مرمت و بازسازی قنات در اسرع وقت انجام شود و مراحل اجرایی با مشارکت مردم محلی و دستگاههای مرتبط آغاز شود.