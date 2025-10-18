رژیم صهیونیستی در چهارمین مرحله از تبادل پیکر شهدای فلسطینی با جنازه صهیونیست‌ها، پیکر ۱۵ شهید را از طریق صلیب سرخ به وزارت بهداشت غزه تحویل داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،، وزارت بهداشت غزه از تحویل چهارمین مرحله از پیکر شهدای غزه توسط رژیم صهیونیستی خبر داده و اعلام کرد که امروز پیکر ۱۵ شهید فلسطینی را از طریق صلیب سرخ از رژیم صهیونیستی تحویل گرفته است تا مجموع شهدا به عدد ۱۳۵ نفر برسد.

وزارت بهداشت غزه در بیانیه خود تصریح کرد که اجساد برخی از شهدای تحویل گرفته شده از اشغالگران، آثار شکنجه، ضرب و شتم، دستبند و چشم‌بند را نشان می‌دهد.

بنابر اعلام این بیانیه تاکنون هویت ۷ شهید از طریق خانواده‌های آنان و از طریق فرم شناسایی آنلاین، مشخص شده است.