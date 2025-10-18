به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، جواد الهی با اشاره به خشکسالی سال جاری و مشکل جدی عشایر و دامداران در تامین علوفه ، تامین علوفه مورد نیاز دامداران و عشایر استان با توجه به شرایط خاص خشکسالی امسال به عنوان اولویت در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: حدود ۸۰۰ انواع نهاده دامی برای جبران نیازهای عشایر و دامداران استان خریداری و به بزودی توزیع و این روند همچنان ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت تعاونی های عشایری استان کهگیلویه وبویراحمد ، جو را یکی از نهاده‌های اصلی مورد نیاز دام دانست و تصریح کرد: کمبود جو در بازار از جمله چالش‌های جدی در بازار نهاده‌های دامی است که تمام دامداری‌ها و عشایر با آن رو به رو هستند.

وی با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار دامداری‌های سنتی در استان افزود: شرکت های تعاونی تغییر الگوی دامداری از روش سنتی به صنعتی را به عنوان اولویت هدف گذاری کردند، که تحقق این امر نیازمند استقبال و مشارکت دامداران است.