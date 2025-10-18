خرید ۸۰۰ تن جو دولتی برای عشایر استان کهگیلویه وبویراحمد
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عشایری استان کهگیلویه وبویراحمد از خرید ۸۰۰تن جو دولتی در استان جهت توزیع بین عشایراستان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، جواد الهی با اشاره به خشکسالی سال جاری و مشکل جدی عشایر و دامداران در تامین علوفه ، تامین علوفه مورد نیاز دامداران و عشایر استان با توجه به شرایط خاص خشکسالی امسال به عنوان اولویت در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: حدود ۸۰۰ انواع نهاده دامی برای جبران نیازهای عشایر و دامداران استان خریداری و به بزودی توزیع و این روند همچنان ادامه دارد.
مدیرعامل شرکت تعاونی های عشایری استان کهگیلویه وبویراحمد ، جو را یکی از نهادههای اصلی مورد نیاز دام دانست و تصریح کرد: کمبود جو در بازار از جمله چالشهای جدی در بازار نهادههای دامی است که تمام دامداریها و عشایر با آن رو به رو هستند.
وی با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار دامداریهای سنتی در استان افزود: شرکت های تعاونی تغییر الگوی دامداری از روش سنتی به صنعتی را به عنوان اولویت هدف گذاری کردند، که تحقق این امر نیازمند استقبال و مشارکت دامداران است.