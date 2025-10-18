پخش زنده
فرماندار مهریز از آغاز به کار ایستگاه مسافربری راه آهن این شهرستان در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حسین عسکرزاده گفت: این دستاورد بزرگ حاصل پیگیریهای مستمر و عنایت استاندار و تحقق یکی از مهمترین وعدهها به مردم شریف مهریز و استان یزد از اول آبان ماه است.
وی افزود: بهرهبرداری از این ایستگاه، برای نخستین بار در تاریخ شهرستان، امکان سفر مستقیم ریلی از مهریز به مقاصد مهمی همچون مشهد مقدس و شیراز را فراهم میآورد.
فرماندار مهریز تصریح کرد: گرچه خطوط ریلی از محدوده شهرستان عبور میکرد، اما فقدان یک ایستگاه مسافری فعال، همواره یکی از دغدغههای اصلی مردم بود. اکنون مردم شریف مهریز میتوانند با آسودگی خاطر از شهر خود سفر کنند.
عسکرزاده ادامه داد: این اقدام مهم، برای اولین بار مسیر ریلی مستقیمی برای سفر تمام مردم استان یزد به شیراز ایجاد کرده است که این خود یک دستاورد استراتژیک برای کل استان محسوب میشود.