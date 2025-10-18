به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،نماینده‌هایی از رسانه‌های بین‌المللی از کشور‌های چین، اسپانیا، بریتانیا، عراق، روسیه و فرانسه در این بازدید حضور داشتند و از روند ساخت این ایستگاه گزارش تهیه کردند.

در حاشیه این بازدید عباس فتح‌علی‌پور مجری خط ۶ متروی تهران با اشاره به تغییرات معماری ایستگاه «مریم مقدس» گفت: در یک سال گذشته، با پیشنهاد شهردار تهران و مشارکت شورای شهر و همکاری شورای خلیفه‌گری سرکیس مقدس در خیابان نجات‌اللهی، طراحی این ایستگاه بازنگری شد.

وی افزود: برای این منظور یک کارگروه تخصصی معماری تشکیل و جلسات کارشناسی متعددی برگزار شد تا طراحی نهایی شکل گیرد.

فتح‌علی‌پور با بیان اینکه ساخت این ایستگاه از سال ۱۳۹۴ آغاز شد، تصریح کرد: هزینه ساخت هر ایستگاه مترو حدود هزار و دویست میلیارد تومان است.

وی درباره سایر ایستگاه‌های خط ۶ هم گفت: ایستگاه بعدی این خط، ایستگاه «سرباز» است که اواخر ماه آینده آماده بهره‌برداری می‌شود و با توجه به موقعیت مکانی، از نمادهای سرباز وطن در طراحی آن استفاده شده است.

مجری خط ۶ تأکید کرد: بنا بر مقتضیات زمانی و مکانی، چند ایستگاه شاخص در هر خط داریم.

تسهیل تردد ارامنه به شورای خلیفه‌گری با بهره‌برداری از ایستگاه مریم مقدس

کشیش ساهاک خسرویان عضو شورای خلیفه‌گری سرکیس مقدس هم در این بازدید در جمع خبرنگاران درباره ایستگاه متروی «مریم مقدس» گفت: طراحی متفاوت این ایستگاه باعث شادی مسیحیان ایران شده و امیدواریم این گام‌ها به نزدیکی بیشتر ادیان کمک کند.

وی همچنین افزود: پخش شدن تصاویر این ایستگاه در فضای مجازی به زبان‌های ارمنی و انگلیسی نشان می‌دهد توجه جهانیان به معماری و نامگذاری این ایستگاه جلب شده است.

خسرویان در پایان به موقعیت جغرافیایی این ایستگاه پرداخت و تأکید کرد: ساختمان اداری شورای خلیفه‌گری روبه‌روی ایستگاه قرار دارد و رفت‌وآمد ارامنه را تسهیل می‌کند.