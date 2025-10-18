به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مسئول قرارگاه مهارت آموزی گروه پدافند هوایی حضرت معصومه گفت: در گروه پدافند هوایی حضرت معصومه (س) رشته‌ها به دو دسته رشته‌های محیط کار واقعی و دوره‌های آموزش سنتی در کلاس تقسیم می‌شوند و در دسته مهارت‌های در محیط کار واقعی رشته‌هایی مانند آشپزی و طبخ غذا، ترابری و مکانیکی، سربازان درکنار انجام خدمت سربازی مهارتی را هم فرا می‌گیرند.

علی رنجبر افزود: در دسته‌ای دیگر آموزش رشته‌های مورد نیاز جامعه مانند آرایشگری، برق صنعتی و برق ساختمان، آموزش رایانه، جوشکاری و پرورش کبک و بلدرچین هم فراهم شده است و سربازان می‌توانند در این دوره‌ها شرکت کنند.

وی ادامه داد: هر رشته‌ای را که در گروه پدافند هوایی وجود نداشته باشد از ظرفیت سازمان فنی و حرفه‌ای استان بهره می‌گیریم و رشته‌های مورد نیاز را ایجاد می‌کنیم.

مسئول قرار گاه مهارت آموزی گروه پدافند هوایی حضرت معصومه (س) افزود: سربازان پس از گذراندن دوره‌های آموزشی و صدور گواهی دوره می‌توانند از تسهیلات خود اشتغالی بهره‌مند شوند و بدین صورت از کسب و کار مورد نظر حمایت صورت می‌گیرد.

علی رنجبر گفت: قرارگاه مهارت آموزی گروه پدافند هوایی حضرت معصومه (س) ظرفیت ۲۰۰ سرباز در ۲۰ دوره و رشته آموزشی را دارد تا با این کار سربازان مهارت لازم را کسب نمایند.