مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور از برگزاری پنجمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با ۱۱ مصوبه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور، پنجمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و گروههای سیاسی با ۱۱ مصوبه برگزار شد.
ابوذر کوثری، مدیر کل دفتر امور سیاسی و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و گروههای سیاسی، در خصوص مصوبات این جلسه گفت: با درخواست تاسیس جمعیت صدای راه ابریشم استان سمنان موافقت شد. همچنین گزارش برگزاری مجمع عمومی جامعه دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی به تایید کمیسیون رسید و با فعالیت حزب در گستره جغرافیایی ملی موافقت شد.
وی در ادامه از تأیید گزارش برگزاری مجمع عمومی احزاب حزب خدمت و مطالبه مردمی ایران اسلامی استان تهران، جمعیت دوستداران توسعه مشهدالرضا (ع) استان خراسان رضوی، مجمع ایثارگران متحد استان اردبیل و جامعه جوانان متحد اسلامی خبر داد.
سخنگوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب افزود: همچنین در این جلسه، با تاسیس پنج شعبه استانی احزاب ملی جمعیت اعتلای نهادهای مردمی انقلاب اسلامی استان گلستان، جمعیت فرهنگیان و فرهیختگان ایران اسلامی استان گلستان، کانون تربیت اسلامی استان قم، حزب توسعه وعدالت ایران اسلامی استان البرز و حزب پیشرو اصلاحات استان قم موافقت شد.