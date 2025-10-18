به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، دکتر محمدرضا صفدری گفت: مهدی یزدانی، جوان ۲۳ ساله اهل بجنورد در پی سانحه تصادف در ۲۳ مهرماه به بیمارستان امام علی (ع) مرکز استان منتقل شده بود که به علت شدت آسیب‌های وارده، دچار مرگ مغزی شد.

وی با اشاره به اینکه پیکر زنده یاد یزدانی پس از تأیید مرگ مغزی به مرکز تخصصی پیوند اعضای منتصریه مشهد اعزام شد، افزود: در ۲۶ مهرماه، با رضایت خانواده این جوان ایثارگر، کبد، کلیه‌ها، قرنیه‌ها و پوست وی برای پیوند به بیماران نیازمند ارسال شد.