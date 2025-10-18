امروز: -
فیلم » عمومی

آزادی اسرای فلسطینی، ۷ اکتبری دیگر

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۲۶- ۱۵:۵۰
خبرهای مرتبط

۱۷۰۰ اسیر اهل غزه آزاد می‌شوند

آتش‌بس غزه در تایید کننده شکست راهبردی آمریکا و اسرائیل

قالیباف: آتش‌بس غزه شکست صهیونیست‌ها را تأیید کرد

برچسب ها: غزه ، آزادی اسرا ، طوفان الاقصی
