توانیر اعلام کرد با همکاری وزارت نفت و گسترش نیروگاه‌های تجدیدپذیر، برنامه‌ریزی دقیقی برای عبور از زمستان ۱۴۰۴ بدون خاموشی در دست اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محسن ذبیحی معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر از هماهنگی نزدیک میان وزارت نیرو و وزارت نفت برای تأمین سوخت پایدار نیروگاه‌ها در فصل زمستان خبر داد و گفت: هدف این همکاری، عبور از فصل سرد سال بدون اعمال خاموشی خانگی است.

وی با اشاره به اینکه در فصل تابستان بار شبکه برق کشور به‌دلیل استفاده از تجهیزات سرمایشی تا ۳۰ هزار مگاوات افزایش می‌یابد، افزود: در زمستان ناترازی تولید و مصرف برق به اندازه تابستان وجود ندارد، اما تأمین سوخت نیروگاه‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری شبکه دارد.

ذبیحی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری اقدام به ذخیره‌سازی سوخت نیروگاه‌ها شده است، اما بخش عمده نیاز، وابسته به تأمین روزانه از سوی وزارت نفت است.

وی گفت: با رایزنی‌ها و توافقات انجام‌شده، تلاش می‌شود سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها به‌صورت پایدار تأمین شود تا نیازی به اعمال خاموشی در بخش خانگی نباشد.

معاون هماهنگی توزیع توانیر در پایان به برنامه‌های تکمیلی وزارت نیرو اشاره کرد و افزود: توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، مدیریت مصرف انرژی و افزایش ضریب نفوذ کنتور‌های هوشمند از جمله اقدامات کلیدی برای عبور ایمن از زمستان امسال و تابستان آینده خواهد بود.